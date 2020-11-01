‫إعلان البرنامج التعاوني بين كلية إدارة الأعمال بجامعة بيكين، وكلية إدارة العمال بجامعة كامبريدج لتقديم برامجهم الخاصة في شنجن، الصين

وأعلنت الكليتان في مارس/2020 عن خطط لتعزيز التعاون طويل المدى في الأعمال والإدارة، وتبدأ هذه الخطط من إطلاق برنامجين للتعليم التنفيذي يركزان على الإبداع والإدارة الدولية.

يتألف البرنامج التعاوني من برنامج ماجستير إدارة أعمال تنفيذي عالمي جديد من كلية إدارة الأعمال في كامبريدج، وبرنامج ماجستير/ شهادة في الدراسات الصينية للاقتصاديات، والإدارة من جامعة بكين.

سوف تقدم كلية إدارة الأعمال بكامبريدج برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي العالمي الجديد من خلال أعضاء هيئة التدريس في كامبريدج، والمحاضرين الضيوف، مع تدريس ما يزيد عن 50% في شنجن، وسوف تتطابق درجة ماجستير إدارة الأعمال والمنهج الأساسي مع برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المطبق في كامبريدج منذ عام 2009، والذي سيستمر جنبا إلى جنب مع برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي العالمي الجديد.

ستعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها كلية كامبريدج التدريس المنتظم لماجستير إدارة الأعمال خارج كامبريدج، مما يجسد مرحلة جديدة في تاريخ كلية إدارة الأعمال بعد البدء في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي الجديد في يناير/2023.

سيُقدم بالتزامن أيضا في شنجن برنامج MCS/CCS التابع لجامعة بكين من خلال أعضاء هيئة التدريس العاملين بها، والمحاضرين الضيوف. وقد صمم البرنامج للتركيوز على المعرفة المهنية للاقتصاد الصيني والسوق المالي، وإدارة الشركات، بما يقدم رؤية عميقة ومتكاملة للصين من منظور عالمي.

وبينما يمنح كل طرف درجته العلمية الخاصة أو شهادته للطلاب، فإن البرنامج التعاوني يقدم فرصًا جديدة للطلاب الكبار للتعامل مع مناخ الأعمال في كلِ من مجمع كامبريدج، ومنطقة خليج نهر بيرل في شنجن، بما يجمع بين دراسات الأعمال التجارية والتعرف على ثقافة الأعمال والإدارة الصينية.

يقول البروفيسور كريستوف لوش، الذي امتدت فترة ولايته لعمادة كلية كامبريدج ل 10 سنوات تنتهي في 31/أغسطس: ” تفخر كلية إدارة أعمال كامبريدج ببرنامج إدارة الأعمال التنفيذي العالمي الجديد، الذي يجذب الطلاب من حول العالم للبرنامج المتاح في كامبريدج، ويُعد برنامج إدارة الأعمال التنفيذي العالمي الجديد الموازي فرصة رائعة للمهنيين ذوي الخبرة المقيمين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وخارجهما، وخاصة مع امتلاكهم لفرصة المشاركة في دراسات الصين مع شريكنا بكلية إدارة الأعمال بجامعة بيكين”.

يذكر البرفيسور هاي وين، العميد المؤسس لكلية إدارة الأعمال في جامعة بيكين: “يقدم البرنامج التعاوني بين كلية إدارة الأعمال جامعة بيكين، وكلية إدارة الأعمال جامعة كامبريدج فرصة نادرة للتعلم من اثنتين من أفضل كليات إدارة الأعمال التي تمثل الشرق والغرب. سيكتسب الطلاب فهمًا أعمق للمعرفة الأساسية، والحصول على خبرة مباشرة ببيئات الأعمال المعاصرة في الصين”

سيبدأ تدريس البرنامج في يناير 2023، بينما يبدأ برنامج MCS/CCS في سبتمبر 2022، ومن المتوقع إعلان تفاصيل إجراءات الالتحاق فيما بعد هذا العام.

الموقع الرسمي https://english.phbs.pku.edu. cn /

لمزيد من المعلومات:

كلية إدارة الأعمال جامعة كامبريدج

تشارليز جولد سميث

رئيس العلاقات الإعلامية

كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج، حامعة كامبريدج

+44 (0)7912 162279 c.goldsmith@jbs.cam.ac.uk

كلية إدارة الأعمال بجامعة بيكين

ماو نا

مدير المكتب الدولي

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