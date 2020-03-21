‫إعلان أسماء الفائزين للمسابقة السنوية الـ 15 للطالب المطور للحواسيب المركزية

مسابقة العام 2019، المدعومة من شركة أينجل هاك، تشهد أكبر عدد من المشاركين فيها أبدا

نيويورك، 20 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أكثر من 25,000 طالب تسجلوا للمشاركة في منافسة بطاقات الهدايا بقيمة 150 دولار والقمصان الحصرية والشارات الرقمية، والانتساب لمجتمع قاعة مواهب إتقان مهارات تطوير الخوادم المركزية، ومصاريف السفر لمؤتمرات آي بي أم، و1,000 دولار كبعثة تعليمية.

تم تقديم المسابقة في ثلاثة أجزاء، مع تقديم العديد من جوائز التقدير والجوائز عند الانتهاء من كل منها. ارتفع إجمالي التسجيلات بنسبة 40٪ عن العام الماضي، وارتفع عدد المشاركين الذين أكملوا الأجزاء الثلاثة بنسبة 123٪، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة جهود التواصل، بالإضافة إلى إطلاق مجتمعات الطلابلمهارات إتقان الخادم المركزي الجديدة التي قدمت الدعم على طول الطريق. ولعل الأهم من ذلك هو مهمة المسابقة المتمثلة في تعزيز الشعور الإيجابي للحواسيب المركزية إلى جن زي، قال 85 ٪ من المشاركين الذين ردوا على أنهم أحبوا الحواسيب المركزية أكثر بعد التنافس في المسابقة بعد إجراء استطلاع داخلي من أينجل هاك.

وأعلنت مسابقة إتقان الحاسوب المركزي عن الفائزين في مسابقة مطوري الحواسيب المركزية للطلاب السنوية، التي تدعمهاأينجل هاكوبرعايةآي بي أم. أتمت مسابقة إتقان الحاسوب المركزي لتوها عامها الخامس عشر في تعزيز مهارات الحاسوب المركزي ومواردها للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وما فوق في جميع أنحاء العالم. بفضل المشاركة والإبداع غير المسبوقين، وضعت المشاركات هذا العام معيارًا جديدًا للمنافسة الشعبية.

الفائزون بالجائزة الكبرى

• تاكاو كابوراكي، جامعة هوزي (اليابان)

• مارك بودافاري، جامعة زيغيد (المجر)

• ين تشانغ بان، جامعة بوينس آيرس (الأرجنتين)

الفائزون الإقليميون

• يوتو إيزوغامي، جامعة واسيدا (اليابان)

• جورج كوب، أوبن كلاسرومز (فرنسا)

• غونزالو حمادي، جامعة الأرجنتين دي لا إمبريسا (الأرجنتين)

• براين زو، جامعة محمد بوقرة بومرداس (الجزائر)

• باكوم سايمون إمبونيما، جامعة رواندا (رواندا)

• كايتلين لوي، مركز كانيونز للتعليم الفني (الولايات المتحدة)

• كريستوس بوليميناكوس، جامعة دالاس (الولايات المتحدة)

• ديفيانشو سنغ، جامعة دراسات البترول والطاقة (الهند)

• أفيشيك سين، معهد سودهير ميموريال (الهند)

وقالت ميريديث ستويل، نائبة الرئيس التنفيذي لقسم آي بي أم إيكوسيستم، آي بي أم: “تقدم مسابقة إتقان مهارات الحواسيب المركزية موردًا تعليميًا تفاعليًا للجيل القادم لاكتساب الخبرة والمهارات المطلوبة لتشغيل أنظمة المؤسسة الحيوية. عندما تفكر في أن البنية التحتية لآي بي أم زي وتطبيقاتها للحاسوب المركزي تعتبر أساسية للعمليات عبر أكبر البنوك في العالم، وكذلك للحكومات، وقطاع الرعاية الصحية، والتجزئة وغيرها من الصناعات، فإن من الواضح مدى أهمية تعزيز خط المواهب لمهارات الحاسوب الكبير. تهانينا لجميع الفائزين.”