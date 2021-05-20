‫إطلاق Bybit لعقد Ether الآجل

سنغافورة – Media OutReach – 20 مايو 2021 – لقد أعلنت بورصة العملات المشفرة Bybit اليوم أنها ستطلق عقد Ether الآجل في 20 مايو، مما يزيد من تنويع عروضها للعملة الرقمية البديلة.

سيبدأ تداول ETHUSD0625 في 20 مايو في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق أو بعد ذلك إذا تم استيفاء شروط السيولة ؛

سيبدأ تداول ETHUSD0924 في 24 مايو في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق أو بعد ذلك إذا تم استيفاء شروط السيولة.

لن تتطلب العقود الآجلة لـEther رسوم تمويل؛ طالما كانت العقود سارية، يمكن للمتداولين الاحتفاظ بمراكزهم مجانًا.

سيصل منتج Bybit Cloud Mining الذي تم الإعلان عنه سابقًا، وهو منتج التعدين كخدمة (MaaS) الذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى تعدين ETH مقابل أقل من 100 دولار، مع ETHUSD0924 في 24 مايو.

قال بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: “مع استمرار ركود سعر البيتكوين، يتطلع التجار والمستثمرون بشكل متزايد نحو البدائل…””ويسعدنا إطلاق عقد Ether الجديد حيث يؤدي ارتفاع الطلب على التجزئة والمؤسسات إلى تمهيد الطريق لموسم بديل جديد. ينضم عقد Ether وBybit Cloud Mining إلى العقود الدائمة الحالية لـ ETHUSD و ETHUSDT في مجموعة منتجات ETH، وسيخلقان فرصًا جديدة لعملائنا، سواء كانوا يتطلعون إلى التحوّط من مراكزهم أو للاستفادة بشكل أكبر من تحركات أسعار ETH في المستقبل.”

وقد شهدت ETH، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، ارتفاعًا في سعرها بمقدار 20 ضعفًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، أي أربعة أضعاف سعر البيتكوين خلال نفس الفترة. استقرت رسوم غاز Ethereum بعد ترقية برلين في 15 أبريل، حتى مع إصلاح سوق رسوم EIP 1559(لندن) القادم، ومن المتوقع في يوليو، ويعد ذلك بمزيد من خفض تكلفة الغاز والسياسة النقدية الانكماشية.

معلومات عن Bybit

Bybit هي بورصة للعملات المشفرة يتم إنشاؤها في مارس 2018. وتقدم الشركة خدمات التداول والتعدين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى دعم واجهة برمجة التطبيقات لعملاء التجزئة والعملاء المحترفين في جميع أنحاء العالم.

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