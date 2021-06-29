‫إطلاق منصة الهوية الرقمية والخدمات الشاملة الآمنة للغاية من “إن جروب” في إمارة موناكو

تقدم “إن جروب” (IN Groupe) حلاً آمنًا يمكن لأي شخص الوصول إليه.يتوافق الحل مع تشريعات موناكو المتعلقة بحماية البيانات ويلبي توقعات الحكومة بما يتماشى مع الاستخدامات المادية والرقمية لمواطني موناكو والمقيمين في الإمارة.

برنامج طموح يركز على الأمان والبيانات والاستخدامات الرقمية

أطلقت حكومة الإمارة عددًا من المشاريع الكبرى كجزء من برنامج التحول الرقمي للإمارة – موناكو الموسعة.تم تكليف “إن جروب” بتحديد نظام هوية متكامل وتطويره وتنفيذه (نظام مادي ورقمي).

يمكن استخدام الهوية الرقمية في موناكو، المدمجة في بطاقة الهوية الإلكترونية الجديدة، على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي.صُممت هوية موناكو الرقمية لتغطي العالمين المادي والرقمي، وتتيح مصادقة عالية المستوى باستخدام التوقيعات المؤهلة.

من خلال إنشاء منصة رقمية متكاملة، تستجيب منصة “إم كوننكت” (MConnect)، المقدمة من “إن جروب”، لعدد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك مركزية المعلومات مع الحفاظ على أمانها، مما يجعل العمليات عبر الإنترنت أسهل مع ضمان حماية البيانات وتسهيل تكامل الأدوات الرقمية في الحياة اليومية في أثناء مكافحة الاحتيال.

من خلال هذا الحل، تساعد “إن جروب” المواطنين على حماية بياناتهم: هوية واحدة تكفي لتسجيل الدخول إلى بوابة إلكترونية واحدة حيث يمكن الوصول إلى جميع الخدمات.صُممت منصة “إم كوننكت” على أنظمة مؤمنة تستضيف الخدمات الرقمية المرتبطة بها، وتطبيق الهاتف الذكي للهوية الرقمي والبطاقات ذات نافذة الهوية الرقمية.

حل آمن للغاية وسهل النشر

تفكر “إن جروب” بعناية في عملية الهوية الرقمية والقبول والتحكم والثقة، وتطرح رؤية أوروبية لحماية البيانات والهوية.وامتثالاً لتشريعات موناكو بشأن حماية البيانات، يعتمد حل الهوية الرقمية هذا على موافقة صريحة من الشخص المعني.

تم أيضًا اختيار المعايير التكنولوجية المفتوحة لضمان إمكانية دمج هوية موناكو الرقمية بسرعة وسهولة مع الخدمات الحالية والمستقبلية.

وأخيرًا، وفقًا لقاعدة بيانات موناكو الأمنية العامة واللوائح الأوروبية، صُممت الهوية الرقمية لموناكو للتعامل الرقمي مع جميع خدمات تحديد الهوية الإلكترونية الأوروبية.

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