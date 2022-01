‫إطلاق مزاد خيري للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لمساعدة الأفغان النازحين المستضعفين

يشارك مؤلفون عالميون وفنانون من مختلف مجالات الفنون الجميلة والرقمية ومؤثرون في مجال NFT ولاعبو كرة قدم محترفون في مزاد شركة Mars Panda الخيري لرموز NFT لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)

سنغافورة، 31 يناير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة Mars Panda، وهي منصة ترميز رقمي تجميعي للعملات (block chain)، مزادًا خيريًا للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لدعم الجهود الإنسانية للمفوضية لصالح الأفغان النازحين المستضعفين.

سيعقد مزاد Mars Panda الخيري لرموز NFT لدعم مفوضية الأمم المتحدة “UNHCR” (https://unhcr.marspanda.world ) في المدّة من 31 يناير إلى 4 مارس 2022، وسيضم أكثر من 30 رمز NFTs تعهد بتقديمها مؤلفون مشهورون عالميًا وفنانون في مختلف مجالات الفنون الجميلة والرقمية ومؤثرون في مجال NFT ولاعبو كرة قدم محترفون في هذا المزاد. سيتم التبرع بجميع عائدات المزاد الخيري، مخصومًا منها التكاليف الإدارية وتكاليف التشغيل، إلى مفوضية الأمم المتحدة لدعم الأسر النازحة الضعيفة المتضررة من حالة الطوارئ في أفغانستان.

صرح السيد كيفن بانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Mars Panda World قائلًا: “يعد التدفق المستمر للثروة والاهتمام برموز NFTs مكونات مثالية لجعلها قوة دافعة للخير. وقد أتاحت رموز NFT للجميع تحويل فنهم وإبداعهم إلى أعمال هادفة تستهدف القضايا الاجتماعية والإنسانية”.

ويشارك في هذا المزاد شخصيات مهمّة من بينهم مؤلفون مشهورون عالميًا وسفراء النوايا الحسنة للمفوضية خالد حسيني ونيل جايمان والرسام دان ويليامز وتاي فينايرابل وراعية المفوضية فرا ميديفاجيرودوم.

تبرع نيل جايمان بفيلم من إنتاج المفوضية لقصيدته “What You Need To Be Warm” والذي يتضمن رسالة لم تُنشر من قبل، يوضح فيها نيل ظروف كتابة القصيدة وتحويلها إلى فيلم. سيحصل المزايدون الفائزون في مزاد NFT أيضًا على نسخة من قصيدة “The Sandman” موقعة من نيل جايمان مع رسالة شخصية منه.

تبرع دان ويليامز بـ 17 رسمًا توضيحيًا أصليًا بالحبر والألوان المائية لكتاب “Sea Prayer”، وهو كتاب قصير من تأليف خالد حسيني (مؤلفTheKite Runner, A Thousand Splendid Suns). سيحصل المزايدون الفائزون أيضًا على نسخة من كتاب “Sea Prayer” موقعًا من خالد.

قامت المبجلة فرا ميديفاجيرودوم برسم لوحة بضربة واحدة خصيصًا لهذا المزاد الخيري. كما باركت السيدة المبجلة هذا العمل الفني للعام الجديد.

سيتم بيع تذاكر VIP لمزاد رموز NFTs لمدة أسبوع واحد فقط، خلال المدّة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2022. وسيسهم في مزاد NFTs مساهمون آخرين، من بينهم لاعبون في نادي فالنسيا لكرة القدم، وهون واي، ودارك زودياك في المدّة من 7 فبراير إلى 4 مارس 2022.

في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بدرجة كبيرة؛ وهو ما أدّى إلى حدوث حالة نزوح جديدة لأعداد كبيرة من المدنيين. ويحتاج 24,4 مليون شخص (55٪ من سكان أفغانستان) إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، وهي تُمثّل زيادة كبيرة للغاية (بنسبة 30٪) عن المساعدات التي كانت مطلوبة خلال العام الماضي.

كما أدّى الطقس الشتوي القاسي إلى إغلاق طرق في العديد من المقاطعات، بالإضافة إلى تعطيل الرحلات الجوية من وإلى مطار كابول، وهو ما تضمن تلك الرحلات التي تحمل المساعدات والإمدادات الطارئة.

وعلى الرغم من ذلك، فما زالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تواصل جهودها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان؛ حيث تسعى المفوضية إلى زيادة المساعدات النقدية ومواد الإغاثة اللازمة لمواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء المُقدّمة للأسر الأكثر ضعفًا من النازحين. وخلال عام 2021، ساعدت المفوضية 1,1 مليون شخص من النازحين والمستضعفين، كما ساعدت 3 ملايين شخص على تحسين فرص حصولهم على خدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات الضرورية لهم.

تعتمد قدرة مفوضية الأمم المتحدة وشركائها على زيادة الاستعداد لحالات الطوارئ وتدخلات الاستجابة بشكل كبير على توافر الموارد في الوقت المناسب.

وصرحت السيدة آن موي، رئيسة الشراكات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (لدولة سنغافورة)، قائلة: “لطالما كان القطاع الخاص شريكًا مهمًا للمفوضية. تتيح لنا الجهود المبتكرة والتعاونية مثل مزاد شركة Mars Panda، الوصول إلى فئات متنوعة من الجماهير، وهو ما يمكّننا من تعبئة الموارد لدعم العمل الإنساني الذي تشتد الحاجة إليه “.

الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFTs هي مقتنيات رقمية يتم تمثيلها بواسطة رمز على دفتر حساب رقمي غير مركزي يسمى بالتشفير التسلسلي (blockchain). يمكن شراء وبيع كل رمز NFT كعنصر مادي، التشفير التسلسلي (blockchain) يحتفظ بسجل غير قابل للتغيير لملكيته وسجل معاملاته. شهدت رموز NFTs ارتفاعًا شديدًا في العام الماضي، حيث بيع أغلاها بحوالي 70 مليون دولار أمريكي في دار مزادات كريستيز.

شركة Mars Panda هي منصة فريدة من نوعها لديها عملية تعرف على عميلك (KYC) لتحديد كل عميل عند فتح الحساب والتحقق منه. وبفضل ميزاتها، تم اختيارها لإدارة مزاد NFT الخيري الافتتاحي في سنغافورة Blockchain for Good الذي أقامته جمعية البلوك تشين في سنغافورة (BAS)، والذي جمع أكثر من 40000 دولار سنغافوري في سبتمبر 2021 لصالح صندوق U-Care التابع لمجلس اتحاد التجارة الوطني، كما ساعدت الشركة صحيفة The Straits Times المحلية السنغافورية في إقامة أول مزاد NFT لها على الإطلاق، والذي جمع أكثر من 21000 دولار سنغافوري لصالح صندوق دعم الطلاب STSPMF التابع للجريدة.

نبذة عن شركة Mars Panda

تعد شركة Mars Panda عبارة عن نظام بيئي متكامل يتكون من:

سوق لرموز NFT

يتكون نظام الألعاب البيئي من لعبة شركة Mars Panda الأصلية مع لعبة رموز NFT واللعب لكسب العناصر

الأصلية مع لعبة رموز واللعب لكسب العناصر التمويل غير المركزي ( DeFi ) وتمويل التجارة ( TradeFi )

نهدف إلى دمج التجارة الإلكترونية السائدة والألعاب في عالم تشفير العملات ورموز NFTs والتمويل غير المركزي DeFi، على منصة واحدة موحدة وسلسة، ستصبح مستقبلًا منصة “ميتافيرس” شاملة.

