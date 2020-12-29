‫إطلاق مبيعات التجزئة عالميا لمنتج البشرة فنتي سكين

سان فرانسيسكو، 29 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستكون منتجات ماركة فنتي سكين (Fenty Skin)– ماركة منتجات البشرة الأولى من ريهانا – متوفرة الآن في محلات سيفورا، بوتس وهارفي نيكولز في أماكن معينة حول العالم بدءا بيوم 26 كانون الأول/ديسمبر، 2020. وكانت ريهانا قد طورت فينتي سكين بالتعاون مع شركة كندو براندز، وهي شركة تطوير تابعة لشركة أل في أم أتش، في وقت سابق هذا العام بمهمة ثابتة تتمثل في توفير حلول بسيطة لجميع ألوان وأنواع البشرة. وبهذا التوسع سيكون منتج فنتي سكين أكثر سهولة لناحية الوصول إليه لعدد أكبر من المستهلكين في مواقع في أكثر من 30 بلدا.

اطلع على البيان الإخباري التفاعلي متعدد القنوات هنا: https://www.multivu.com/ players/English/8833951- rihanna-fenty-skin-global- retail-launch/

يمثل منتج فنتي سكين الثقافة الجديدة للعناية بالبشرة، حيث يوفر عناية نظيفة وغير معقدة وفعالة للجميع. كل منتج متعدد المهام هو منتج سهل الاستخدام وحافل بالفوائد. وكلها مصممة لتكمل مكياج” فنتي بيوتي” (Fenty Beauty)، وتم اختبارها على جميع أنواع البشرة ودرجاتها للعمل معًا بسلاسة. ومع توسع مبيعات فنتي سكين عن طريق التجزئة، يمكن للمتسوقين التنقل بين منتجات كل من فنتي سكين وفنتي بيوتي بسهولة والاستمتاع بها تحت سقف واحد.

وإذ استوحت هذا المنتج من أسلوب حياتها العالمي، تجمع ريهانا مكونات هذا المنتج من جميع أنحاء العالم وتقوم بدمجها مع قوى العناية بالبشرة، مثل حمض الهيالورونيك والنياسيناميد، للحصول على نتائج مثبتة سريريًا. وقد أعطت ريهانا الأولوية للتركيبات النظيفة التي هي أيضًا نباتية وخالية من القسوة وخالية من الغلوتين وواعية بسلامة الأرض: المرطب النهاري أس بي أف صديق للشعاب المرجانية، وقد أعطت عملية التغليف الأولوية للمواد القابلة لإعادة التدوير وإعادة الملء الذكية التي تحافظ على الشعور بالفخامة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتقت ريهانا بتجربتها بأكملها مع تركيبة مرنة وفريدة وروائح دافئة ولذيذة ونظيفة. مع فنتي سكين، تشارك ريهانا روتينها اليومي للعناية بالبشرة للحصول على بشرة مشرقة وصحية في الصباح والمساء.

تشتمل تشكيلة فنتي سكين على: