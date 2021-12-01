‫إطلاق عملة TabTrader على Gate.io

معلومات عن عملة Tab Trader

المستخدمون المبكرون – 10%

البيع العام – 2٪

صندوق التبني – 30٪

الفريق والمستشارون – 20٪

صندوق الخزينة – 38٪

وقت البدء 1/12/2021 13:00 يو تي سي +8

للمشاركة في العرض، يجب عليك:

· سجل على Gate.io وادخل.

· استكمال التحقق من هوية المستخدم

· تأكد من أن لديك رصيدًا كافيًا من العملة المدعومة للبيع

· وقع اتفاقية الشراء عند بدء البيع قبل تقديم أوامر الشراء

· انتظر بدء البيع الأولي

20 عملة دعم يو أس دي تي أحصل على 200 تي تي تي، بما مجموعه 400 نسخة. للمشاركة في البيع الأولي، يجب أن يكون المستخدمون من مستوى كبار المستخدمين 1 وما فوق. المشاركة المجانية في هذا الحدث .

TabTrader هي عبارة عن منصة تداول تدعم أكثر من 30 بورصة مع أكثر من 12000 أداة. تتيح منصة التداول للمستخدمين التداول في أي مكان وزمان من أجهزتهم المحمولة، مع إمكانية الوصول إلى جميع عمليات تبادل العملات المشفرة الرئيسية من خلال واجهة موحدة.

TabTrader هي منصة تجميع التبادل الرئيسية مع أكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل. حاليًا ، لديها أكثر من 400 ألف مستخدم نشط على تطبيقات Android و iOS، مع إصدار السطح المكتبي والموقع الإلكتروني في المرحلة التجريبية.

مزايا TabTrader

وتتمثل مهمة TabTrader في تسهيل الاستثمار والوصول إليه من خلال الهاتف الذكي. وصرح كيريل ساسلوف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة TabTrader قائلًا “بدأنا العمل من خلال الهاتف المحمول لأن مهمتنا هي السماح لجميع الأشخاص في العالم بالاستثمار”.

من بين مزايا TabTrader

· أكثر من 30 بورصة و 12000 أداة

· يتم الاحتفاظ بمفاتيح واجهة برمجية التطبيق في تبادل مشفر أو يتم تأمينها بشكل فردي من قبل المستخدمين

· الرسوم البيانية والمؤشرات البسيطة التي يمكن استخدامها بسهولة للتحليل الفني

· مراقبة الوقت الحقيقي لعمق السوق

· يحصل المتداولون على تنبيهات سريعة وموثوقة، لذلك لن يضطروا إلى النظر إلى الرسوم البيانية باستمرار

يمكن للمستخدمين العثور على مزيد من المعلومات حول TabTrader على whitepaper .

معلومات هامة: لا يسمح للأشخاص الموجودين في أو المقيمين في الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية أو إيران أو فنزويلا أو أي دولة خاضعة للعقوبات على النحو المنصوص عليه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو أي ولاية قضائية أخرى يُحظر فيها استخدام أي من الخدمات المقدمة على مواقع Raydium و Solanium، بالمشاركة في بيع العملة المميزة هذه.

Discord ستكون القناة الرئيسية لجميع الأخبار والطلبات حول عرض IDO الأولي.

TabTrader website

TabTrader for iOS

TabTrader for Android

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1700139/TTT_Free_ Distribution.jpg