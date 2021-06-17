‫إطلاق شركة Mindray نظام الموجات فوق الصوتية Resona I9 ، وإحداث ثورة في مجال التصوير العام

شنجن، الصين, 17 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Mindray (المدرجة في بورصة شنجن: 300760)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير الأجهزة والحلول الطبية وتوفيرها، عن إطلاق أحدث نظام تشخيص بالموجات فوق الصوتية في مجال التصوير العام، Resona I9، ضمن مجموعتها من الحلول المقدمة في مجال التصوير العام. وبالإضافة إلى الابتكارات المقدمة في الداخل والخارج، يقدم نظام Resona I9 إجابات دقيقة ومناسبة للأطباء، مع توفير كفاءة ممتازة وتجربة استخدام فريدة.

طُور نظام Resona I9 بناءً على رؤى شركة Mindray المتعمقة وذلك لتقديم حلول للحالات السريرية المعقدة، كما أنه نظام متطور من الموجات فوق الصوتية مزود بجميع التقنيات الحديثة. قُدمت حلول ابتكارية في جميع الجوانب حيث يحتوي نظام Resona I9 على لوحة تحكم قابلة للضبط، وهيكل قابل للطي بارتفاع واحد متر، وبطارية ممتدة العمر، وتصميم ساكن للغاية — يساعد جميعها في تقليل حالات الخلل إلى أقصى حد في أثناء عمليات الفحص. تعمل منصة ZST+ الفريدة المقدمة من شركة Mindray على تشغيل النظام حيث تنقله إلى مستوى لا مثيل له في فئته، وذلك من خلال مساعدته في توفير جودة صورة فائقة لحلول تصوير غير محدودة.

أوضح هي جين، المدير العام لقسم نظام التصوير بشركة Mindray قائلًا “في شركة Mindray، نسعى جاهدين بشكل مستمر لتقديم أفضل الحلول للأطباء في مجال الرعاية الصحية. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى فهم احتياجات عملائنا جيدًا، والاستلهام من عملهم اليومي، والاستفادة من هذه الرؤى لتقديم ابتكارات تحدث فارقًا في مسار عملهم. تطور نظام Resona I9 وفقًا للمتطلبات المتغيرة في مجال التصوير التشخيصي حيث أنه يحتوي على مجموعة من المميزات المبتكرة المدعومة بواسطة منصة ZST+ المتطورة التي نوفرها.”

تتميز لوحة التحكم iConsole الخاصة بنظام Resona I9 بتصميم متطور وإعدادات قابلة للموائمة ليتناسب النظام مع حالات سريرية مختلفة. كما تتميز مفاتيح الحبر الإلكتروني (E-ink) الخاصة به بإمكانية ضبطها حسب الوظائف المستخدمة الأكثر تكرارًا أثناء عمليات الفحص، بينما يمكن تعديل لوحة التحكم الحرة الذي يمكن استخدامها على مساحة واسعة وذلك للاستخدام الأمثل للمساحة مما يسمح لنظام Resona I9 بتلبية احتياجات الفحص المتعددة للمرضى. توفر عناصر التصميم المميزة هذه إمكانيات جديدة لعمليات الفحص التي تحدث بالموجات فوق الصوتية وتحسن كفاءة مسار العمل من البداية.

يقدم حل تخطيط صدى القلب بتتبع الرقطة (STE) ذو معدل الإطار العالي (HiFR) موجات ثانوية مستمرة وإمكانية وصول دقيقة للأنسجة المتصلبة لكشف الحركة الحساسة وذلك لتحقيق أقصى قدر من الاستقرار والدقة أثناء عمليات الفحص. علاوةً على ذلك، يتميز نظام Resona I9 بإنه مزود أيضًا بتحليل Smart Breast وSmart Thyroid التلقائي القياسي لكشف الأمراض والإصابات، مما يؤدي إلى تقليل فترات الفحص والحصول على عمليات فحص أكثر فعالية.

يقدم نظام Resona I9 الخاص بشركة Mindray للأطباء أدوات شاملة ضرورية لإجراء معالجة تشخيصية دقيقة، وذلك بفضل مميزاته المبتكرة ومرونة الفحص غير المحدودة، مما يمنحهم الثقة عند إجراء العمليات التشخيصية ويمكنهم من رعاية المرضى بشكل أفضل.

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