‫إطلاق شركة إدارة ثروات جديدة لدعم المغتربين حول العالم

لندن، 2/سبتمبر/2021/ PRNewswire/ تم إطلاق شركة إدارة ثروات عالمية تقدم بشكل فريد لكل من المواطنين البريطانيين المقيمين في المملكة المتحدة، والمغتربين حول العالم فرصة الدخول إلى المجالات الاستثمارية- مع توفير المشورة من خلال العديد من مجالات التخطيط المالي.



تقع هيدواي ويلث في لندن، وتتوزع مكاتبها في العديد من الأسواق المالية الرئيسية، ولديها شركاء مرخصون يعملون في المملكة المتحدة وأوروبا، كما أنها ترتبط بشركة منظمة في الولايات المتحدة.

تُعد شركة العلامة التجارية الجديدة واحدة من أوائل الشركات التي جمعت بالفعل بين طرح الاستشارات المالية المستقلة لكل من المقيمين في المملكة المتحدة والمغتربين، بما يدعمهم في الأسواق الرئيسية التي يعيش ويعمل فيها المواطنين البريطانيين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسنغافورة، وهونج كونج، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والبرتغال.

يعمل فريق هيدواي ويلث من المستشارين المالين البريطانيين تحت قيادة المؤسسين حمزة سالتشي وإليوت باركهاوس في كلا من المملكة المتحدة وخارجها، ويتمتع مستشاروها بالخبرة في جميع مجالات التخطيط المالي، وتحظى بشبكات واسعة في الأسواق الخارجية الرئيسية، بما يعني قدرة الشركة على تقديم المشورة الشاملة والمخصصة لإدارة الثروات لقاعدة متنوعة من العملاء.

تُعد هيدواي شركة مستقلة بالكامل وتسعى جاهدة لتحقيق الشفافية الكاملة في جميع جوانب إدارة الثروات، بدون أي رسوم خفية أواتفاقيات طرف خارجي غير معلنة تؤثر على تعزيز الاستثمارات.

قال حمزة سالتشي “أنشأنا هذه الشركة وعيننا على المستقبل، ومدعومين بالابتكارات استجابة للتحديات الجديدة، كما نتفهم أيضًا أن الثروة أمر شخصي، وكل شخص في حاجة إلى حل مختلف”

وذكر ” لقد عملنا مع المغتربين البريطانيين حول العالم وندرك بدقة احتياجاتهم من المنتجات المالية الفريدة- والتي تشمل كل شئ مثل القدرة على نقل الأموال والأصول من دولة إلى أخرى، أو التخطيط لمستقبل عائلتهم”

وأضاف إليوت باركهاوس: ” نحن لا نمنح الأشخاص الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية فحسب، وإنما نقدم ذلك بطريقة منتظمة، معززة باحتياجاتهم. يمثل هذا الأمر ارتباطًا قويًا حقيقيًا مدفوعًا بتكنولوجيا متطورة وقيم ملهمة”

“انحصرت التعليقات في رغبة الأشخاص في الشفافية وأرغبتنا في أن نمثل معيار الصناعة لهذا المستوى من الثقة- في أي مكان يعيش فيه عملاؤنا”

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://en.xcmg.com/en- ap/.