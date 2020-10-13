‫إطلاق سيارة GA8 الجديدة كليًا قريبًا والفاخرة للعصر الجديد في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — خلال شهر أكتوبر، ستطلق مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات (GAC MOTOR) طراز GA8 الرائد “الرائد في العصر الجديد” في المؤتمر الصحفي المستقبلي مع التكنولوجيا الحديثة والابتكار في المملكة العربية السعودية. لقد تجاوزت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات توقعات الصناعة باستمرار، ولا يمكننا الانتظار لنرى ما ستكون عليه السيارة GA8 في متجر لسوق المملكة العربية السعودية.

ولأنها أحدث تحفة من مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات، تجسد السيارة الجديدة براعتها وخبرتها على مدار الـ 12 عامًا الماضية أثناء تطويرها. أظهر طراز GA8 قوة غير عادية في هيكل جسمه وتصميمه والتعامل معه وتجربة القيادة الشاملة. صُممت هذه السيارة لتنال إعجاب المستهلكين وستكون بلا شك منتجًا فاخرًا على مستوى عالمي للمستهلكين في المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للعديد من السائقين المحليين، لا تعتبر السيارة مجرد وسيلة مواصلات. ذلك في حين أن سياراتهم تعكس التوقعات والآمال التي لديهم في حياتهم. إنهم يبحثون عن سيارة تعبر عن قيمتها وهويتهم وأسلوبهم وقدراتهم. وبالتالي، فإن السيارة التي يقودونها ضرورية بنفس أهمية بطاقة العمل لإثبات قيمتها بطريقة ملموسة.

ولأنها تحفة فنية حديثة تجمع بين الخبرة والموارد الدولية مع دفع حدود البحث والتطوير، تمثل GA8 الجديدة كليًا أفضل ما في صناعة السيارات الحديثة. يهدف تصميم السيارة الدقيق للغاية إلى توفير أفضل تجربة وخدمة لأولئك الأشخاص الذين يستمتعون بأرقى الأشياء في الحياة.

وباعتبار السيارات منتجًا أساسيًا في هذا القطاع من السوق، أصبحت المركبات التجارية لا غنى عنها لأعمال النخبة من رجال الأعمال وحياتهم في المجتمع الحديث. كما تدمج مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات الموارد العالمية والتكنولوجيا المتقدمة في تصميمها وتكويناتها لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال على الطريق.

تم تكييف طراز GA8 الرائد خصيصًا مع البيئة المناخية الفريدة وعادات المستخدم في المملكة العربية السعودية، وقد خضع لاختبارات جودة دقيقة للغاية من حيث التصميمات الداخلية والتسارع والتحكم والموثوقية والراحة. كما يترك طراز GA8 انطباعًا لدى المستهلكين، حيث يوفر للمستهلكين في المملكة العربية السعودية أفضل جودة وخدمة، مما يترجم إلى تجربة عملاء فائقة ويوفر مزيدًا من راحة البال للمستخدمين المحليين.

أظهرت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات نموًا هائلاً من خلال التطوير المستمر لمنتجات عالية الجودة للترويج للعلامة التجارية. لقد شهد المستهلكون وخبراء الصناعة بالكفاءة العالية ونالت السيارة تقديراً عالياً لها بفضل قوة إنتاجها الممتاز وجودتها وفعاليتها من حيث التكلفة. وفي المستقبل، ستواصل مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات إثراء مجموعة منتجاتها، وتسريع تطوير السوق، وتقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة، والاستمرار في خلق تجربة حياة متنقلة ممتعة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.