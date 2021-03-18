‫إطلاق سبورة هواوي “HUAWEI IdeaHub” للمكتب الذكي وأغراض التعليم

وفي تصريح للسيد/ بان يونغ، نائب رئيس قسم منتجات التعاون والرؤية الذكية ومبيعات الحلول من هواوي، ذكر فيه: “إن التسارع الكبير للاقتصاد الرقمي جعل التعليم والعمل الرقميين أمرًا طبيعيًا جديدًا لكل مؤسسة وكل فرد. كما أن سلسلة HUAWEI IdeaHub، التي تم إصدارها العام الماضي، هي أدوات إنتاجية جديدة تمامًا مصممة لمساعدة المستخدمين في مختلف القطاعات على التكيف مع هذا الوضع الطبيعي الجديد وتحقيق تعاون مشترك بين الأجهزة والسحابة”، وأضاف لاحقًا: “تعد سبورة HUAWEI IdeaHub الجديدة أحدث إضافة إلى هذه السلسلة. وهي كذلك مصممة خصيصًا للفصول الدراسية الذكية، وغرف الاجتماعات، والمساحات المكتبية المفتوحة، مما يسهل تحقيق تعاون أكثر ذكاءً وفعالية”.

أدى اعتمادنا المتزايد على الشاشات الرقمية إلى جعل صحة العين مصدر اهتمام رئيسي لعدد متزايد من الأشخاص. ولمعالجة هذا الأمر، تنفذ سبورة HUAWEI IdeaHub تقنية مقاومة الضوء الأزرق البصري بدقة عرض فائقة 4K لحجب الضوء الأزرق الضار المنبعث من مصدر الضوء وبالتالي حماية أعين المستخدمين. وعلى سبيل المقارنة، لا يمكن لتقنية مقاومة الضوء الأزرق التقليدية المستندة إلى البرمجيات أو وضع راحة العين تصفية الضوء الأزرق الضار بشكل كامل. وتميل أيضًا التقنية التقليدية أو وضع راحة العين إلى إضافة صبغة صفراء إلى السبورة، وهو ما يتسبب في إجهاد بصري ويؤثر على إمكانية التعرف على الألوان. وباستخدام تقنية إزاحة الطيف لحجب الضوء الأزرق الضار المنبعث من مصدر الضوء، تضمن سبورة HUAWEI IdeaHub خروج ضوء أزرق منخفض ومعايرة الألوان فضلًا عن التكيف مع الضوء المحيط.

تعد شاشة العرض والسبورة البيضاء من أكثر الوظائف شيوعًا في كل من التعليم الذكي والمكاتب. ومع مراعاة كل ذلك، تقدم سبورة HUAWEI IdeaHub ميزات فريدة لتحسين تجربة المستخدم. وتتيح وظيفة عرض شريط القائمة المنسدلة، استنادًا إلى تقنية ‎Cast+، للمستخدمين عرض المحتوى من الهاتف على الشاشة الكبيرة دون الحاجة لتثبيت تطبيقات إضافية. وبالمثل، يمكن للمستخدمين التحكم في هواتفهم من خلال الشاشة الكبيرة. ولا داعي لأن يقلق المستخدمون بشأن عوامل السلامة لأن وظيفة حماية الخصوصية تضمن عدم مشاركة المعلومات الشخصية أثناء العرض.

تستخدم سبورة HUAWEI IdeaHub تقنية الترابط الصفري وقدرات البرامج المبتكرة لتوفر تجربة كتابة أكثر سلاسة بفضل زمن الاستجابة المنخفض الذي يبلغ 35 مللي ثانية. وبفضل هذه التقنية تصبح الكتابة على السبورة سهلة مثل استخدام القلم والورقة. وفي الوقت نفسه، توفر وظائف التعرف الذكي على النص والرسومات ومشاركة البريد الإلكتروني تجربة أكثر كفاءة من اللوحات البيضاء التقليدية.

تتوافر سبورة HUAWEI IdeaHub بمقاس 65 بوصة و86 بوصة، وهي مناسبة للتثبيت على الأرض والتعليق على الجدار، ويمكن نشرها بمرونة في الفصول الدراسية والمكاتب.