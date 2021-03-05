‫إطلاق تطبيقات TipTop لتوصيل الطعام والبقالة في العراق

5 مارس / آذار 2021أربيل ، العراق/PRNewswire/ —

TipTop أول شركة ناشئة عراقية تقوم بتقديم خدمة توصيل البقالة Dark Store

أقامت شركة TipTop لتوصيل الطعام والبقالة حفل إطلاق تطبيقاتها للهواتف الذكية في أربيل مساء يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2021 في فندق روتانا – أربيل، العراق.

تقوم هذه التطبيقات بتقديم خدمة توصيل الوجبات من مطاعم العراق لعنوان المستخدم بمدة قصيرة مع ضمان الحفاظ على جودة الطعام وطريقة تقديم وتوصيل الطعام، حيث بدأت التطبيقات بالعمل في بداية هذا العام كفترة تجريبية في أجزاء من مدينة أربيل العراقية واليوم تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للتطبيقات وبداية التوسع في المدينة وبقية المدن في العراق.

هذا وقد حضر الحفل بعض من ممثلين سفارات الدول والعديد من الصحافة المحلية ومحطات التلفاز والمستثمرين المحليين والأجانب وأساتذة الجامعات ومؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المؤسسات الداعمة لمشاريع الأعمال الناشئة في العراق.

وقد ذكر السيد حسن.أ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة ” إن TipTop سيكون صديق لكل الناس ويحل حتى مشاكلهم في البيت” وإن فكرة إنشاء الشركة قامت على أساس نقص في السوق المحلية مفادها رغبة العملاء بتوصيل المزيد من الأطعمة المختلفة الى أماكن تواجدها وبالسرعة القصوى وبطرق آمنة، لذلك جرى إطلاق تطبيقات توصيل المنتجات TipTop كشركة تعتمد بالأساس على التكنولوجيا الحديثة لسد تلك الثغرات في السوق المستهدفة.

ركز المتحدثون من مدراء الأقسام الأخرى في الشركة على أهمية ريادة الأعمال في العراق وما هي الاستراتيجيات والدراسات المتبعة في العمل وكذلك اختيار التكنولوجيا الحديثة والتسويق الإلكتروني الصحيح ووضع خطة وأهداف مستقبلية قبل الإستثمار بمثل هذه الشركات للوصول الى الهدف المراد تحقيقه.

ولقد تم عرض خدمات ومزايا التطبيقات ورؤيتها على الحاضرين وما هي الأسباب التي تجعل تطبيقات TipTop وخدماته المتنوعة هي الإختيار الأفضل خاصةً إذا ما تم مقارنتها بالخدمات المتوفرة وتعطش السوق المحلية لحلول جديدة مستدامة وموثوقة تلبي رغبة العملاء بأفضل الوسائل لاسيما أنه يوجد عدد كبير من الشركات يتم إغلاقها بعد مدة زمنية قصيرة او لاتكون على القدر الكافي من الجودة مما يتسبب بفجوة كبيرة خاصةً وإن التكنولوجيا هي نتاج استثمار المعرفة ومجموعة الوسائل المختلفة التي تستخدم لتيسير وتسهيل الحياة.

تم كذلك الإعلان إطلاق اول ( دارك ستور) في العراق لتوصيل مواد البقالة للمستهلكين خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 دقيقة مساهمة بذلك في ملء فجوة يعاني منها المستهلكون في السوق، من خلال تقديم مجموعة واسعة من مواد البقالة، تشمل المنتجات الطازجة، من فواكه، وخضروات، ولحوم، فضلاً عن مواد البقالة الأخرى، التي تباع جميعها بالأسعار ذاتها داخل محال البقالة التقليدية.

كذلك تم الإعلان عن مخطط للتوسع الى كافة محافظات العراق في المستقبل القريب، لا سيما أنه تم تأهيل كوادر الشركة بتدريب لمدة ٦ أشهر من قبل خبراء وتطويرهم للبدء بطريقة صحيحة وعلى قواعد واستراتيجية محددة بتأمين خدمات توصيل تكون الأفضل ،الأسرع والأسهل حيث توفر الشركة مجموعة كبيرة من الحلول والخدمات المصممة خصيصاً لتناسب كافة الأحتياجات وتطويرها مستقبلاً بخدمات أوسع. وقد اعربت الشركة عن استعدادها للتعاون مع الجامعات والمعاهد لدعم ريادة الأعمال وكذلك توظيف الشباب في مدة تدريبية في الشركة لكسب خبرة من مختصين وخبراء عالميين ومن مختلف الجنسيات.

وقال الشريك المؤسس مدير الأعمال السيد كرم.أ: أنه من واجبنا تزويد العملاء من جهة وأصحاب المطاعم الشركاء من جهة اخرى على حد سواء بحلول مستدامة وموثوقة، و بمشاركتنا في السوق المحلي سوف نقدم حلول لوجستية وتكنولوجيا جديدة توفر قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا وكشركة عراقية نحن نفتخر بما وصلنا اليه الى الآن وهناك المزيد من الخدمات في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر بأن العراق فيه كم هائل من الفُرص حيث لوحظ مؤخراً منافسة كبيرة بين الشركات العالمية والمحلية لتزويد السوق العراقي بمثل هذه الخدمات والتطبيقات خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19 وذلك لتعطش السوق لمثل هذه الخدمات بعد عدد كبير من السنوات التي كانت تعاني فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة في مجال المطاعم من اضطرابات وصعوبات في مجالي التقنية ورقمَ نة الخدمات وعدم التخطيط والدراسة الصحيحة للسوق المحلي وحاجة العملاء بآن واحد.

يذكر أن شركة TipTop هي شركة عراقية بدأت العمل على بناء تطبيقات الهاتف الذكي بمعايير عالمية ابتداءاً من شهر ابريل 2020 وتم الإطلاق الرسمي لتطبيقاتها في يناير 2021 بعدة لغات: العربية والكردية و الإنجليزية، هذا وتتطلع شركة TipTop الى تقديم تجربة فريدة للمجتمع العراقي من توصيل الطعام والبقالة خلال دقائق الى العملاء والتوسع في تقديم الخدمات الى جميع المحافظات العراقية.

https://bit.ly/2O3J5zt :لتنزيلالتطبيق

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