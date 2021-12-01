‫إطلاق البحرين لمنصة الاستثمار لتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في المملكة التي تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي

المنامة، البحرين، 1 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلن مجلس التنمية الاقتصادية اليوم عن إطلاق منصة الاستثمار invest.bh التي تمّكن المستثمرين من الوصول إلى فرص الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المملكة باعتبارها جزءًا من خطة التعافي الاقتصادي التي تضعها البحرين وترى أن الإعلان عن المشاريع الاستراتيجية يستحق أكثر من 30 مليار دولار أمريكي.

تُمّكن المنصة المستثمرين من اكتشاف المشاريع المقررة القابلة للاستثمار الحالية والمستقبلية في المملكة التي تُنفذ علىى نطاق مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك المشاريع الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع السياحية، ومشاريع الإسكان.

تتضمن المشاريع القابلة للاستثمار المدينة السياحية بيلاج الجزائر، وقطار أنفاق البحرين، والمنطقة التجارية الأمريكية، ومنطقة عمليات تصنيع الألومنيوم النهائية، والمدينة الرياضية. هذا وتتمثل المشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل في المدن الجديدة المقرر إنشائها ألا وهي منطقة فشت الجارم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة خليج البحرين، ومنطقة جزر حوار.

صرح خالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن: “منصة الاستثمار الجديدة تُعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. وبفضل الإعلان الأخير عن المشاريع الاستراتيجية، فإن ضمان وصول المستثمرين إلى فرص الاستثمار الحالية، إلى جانب المشاريع المقرر تنفيذها في المستقبل يمنحهم وصولًا مباشرًا لفرص الاستثمار الاستراتيجي ويقدم لنا منصة تساعدنا على التعاون المباشر مع الشركاء المحتملين.”

“تهدف خطة التعافي الاقتصادي المقدمة من جانبنا إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير العاملة بمجال النفط في مملكة البحرين أثناء فترة التعافي من الجائحة، كما نتمكن من خلال المنصة من تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية.”

يوفر مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين دعمًا للمستثمرين المهتمين بهذه الفرص ويمكنهم من الاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة لهم في المملكة بما في ذلك بيئة العمل المرنة، وتكاليف تشغيل تنافسية دون فرض ضرائب على الشركة أو الدخل، وقوة عاملة عالية المهارة. هذا بالإضافة إلى امتلاك مجلس التنمية الاقتصادية مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين، والهند.

للاطلاع على منصة المستثمرين الجديدة، يُرجى زيارة هذا الرابط: www.invest.bh

نُبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني

مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) البحريني هو عبارة عن وكالة لترويج الاستثمار تضطلع بالمسؤولية العامة لجذب الاستثمار إلى المملكة ودعم المبادرات التي تعزز المناخ الاستثماري.

يعمل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة وكذلك الشركاء الحاليين والمحتملين تمتع المناخ الاستثماري في البحرين بعوامل الجذب، ولربط مواطن القوة الأساسية، ولمعرفة أماكن توافر الفرص لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار.

يركز مجلس التنمية الاقتصادية على العديد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية في البحرين وتوفر فرص استثمارية كبيرة، وتتضمن هذه القطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والتكنولوجيا والابتكار، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجيستية والنقل.