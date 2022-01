‫إصدار أحد رواد الأعمال العالميين في مجال صناعة القهوة أول سيرة ذاتية ملهمة رئيسية لقراء كتب الأعمال في فيتنام

يتوفر كتاب The Queen of King Coffee على متجر أمازون من خلال الموقع الإلكتروني https://amzn.to/ 3supFpt .

ويروي كتاب The Queen of King Coffee خبرات مدام ديب ثاو في مجال الإدارة والأعمال الحقيقة بصفتها مؤسسة شركة King Coffee ومديرتها التنفيذية، ومصدر إلهام لجميع النساء ورواد الأعمال الشباب الذين يتطلعون إلى نجاح أعمالهم،

كما لاحظ رئيس التحرير التنفيذي مايكل أرنولد، الذي أصدرت وكالته Metro Writers كتاب The Queen of King Coffee في فيتنام، أنه “بصفتها مؤسسة أكثر شركتان ناجحتان في تاريخ صناعة القهوة في فيتنام وبتطلعاتها العظيمة لدعم مكانة قهوة الروبوستا الفيتنامية، فإن مدام لي هوانغ ديب ثاو تروي قصة رائعة لها القدرة على التأثير على القراء من جميع أنحاء العالم، ومنحهم الإلهام، وإثارة اهتمامهم” كما أضاف أن “الكتاب يوضح رحلة عملها، ويضع أسس التغيير الجذري في صناعة القهوة، ويتوج شركتها “king of coffee”، ويروي قصة نشأة العلامة التجارية الأولى من كشك قروي لبيع القهوة في أواخر التسعينات ليصبح إمبراطورية عالمية تصدر قهوة الروبوستا الفيتنامية اللذيذة لأكثر من 120 دولة حول العالم.”

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 25 يناير 2022 /PRNewswire/ — أصدرت مدام لي هوانغ ديب ثاو، المؤسسة والمديرة التنفيذية للعلامة التجارية العالمية King Coffee، والمؤسسة المشاركة لشركة Trung Nguyen Coffee وG7 الفيتنامية بشكل مبدئي كتابها الجديد The Queen of King Coffee في معرض إكسبو دبي 2020.

