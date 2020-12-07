‫إريكسون تعلن حصولها على الرخصة النهائية من إدارة الطيران الفدرالية للشفرات الدوارة الرئيسية المركبة على طائرتي S-64F و CH-54B

من الميراث إلى الأسطورة

بورتلاند، أوريغون، 7 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة إريكسون إنكوربوريتيد، وهي شركة عالمية بارزة مشغلة ومتخصصة في صيانة وتصنيع طائرات الخدمات، أنها حصلت على الرخصة النهائية من وكالة الطيران الفدرالية للشفرات الدوارة الرئيسية المركبة على طائرتي S-64F و CH-54B.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت إريكسون عن موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على الطائرة طراز S-64E . ويمثل هذا الإعلان الأخير استكمال عملية ترخيص طائرتي S-64F و CH-54B، مما يعزز ترخيص وكالة الطيران الفدرالية للأسطول الكامل من طراز S-64 Air Crane® E & F، بالإضافة إلى طرازات CH-54 Skycrane A & B. يوفر التصميم المتقدم للشفرات الدوارة ميزة أداء كبيرة، خاصة في الظروف الحارة والعالية.

يجلب هذا الترخص مزايا كبيرة، مثل:

مكاسب في الأداء

التوفير في استهلاك الوقود

تقليل الاهتزازات، مما يعني تقليل التآكل والإجهاد لكامل الطائرة

إمكانية مبادلة الشفرة مع شفرات طرازات E / A

“كان من الصعب للغاية، ولكنه مرض للغاية أن نرى هذا المشروع حتى اكتماله. هناك الكثير من تصبب الدم والعرق والدموع في تلك الشفرات.” – بيلي جونسون، كبير المهندسين في شركة إريكسون إنكوربوريتيد.

عن اريكسون

إريكسون هي المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران المتخصص في الدفاع والأمن القومي والتصنيع وخدمات إصلاح الصيانة والأوفرهول والخدمات المدنية. تشمل خدمات إريكسون للتصنيع وإصلاح الصيانة والأوفرهول تصنيع طائرة هليكوبتر S64 Air Crane® ®كشركة مصنعة للمعدات الأصلية وكذلك تصنيع قطع غيار الطيران الرئيسية لمصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الطيران. تشمل الخدمات الجوية التجارية تشغيل 20 طائرة هليكوبتر من نوع S64 Air Crane® ® المملوكة والمشغلة من قبل شركة إريكسون لأداء أعمال إطفاء الحرائق وبناء خطوط الطاقة وقطع الأخشاب وأعمال التدفئة والتهوية والتبريد، وأعمال الرفع الثقيل المتخصصة للنفط والغاز. تأسست شركة إريكسون في العام 1971، ويقع مقرها الرئيسي في بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأميركية، وتدير أعمالا في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا.

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