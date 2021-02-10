‫إجراء جراحة نادرة ومعقدة لزراعة الكبد على يد جراحين هنود في مستشفيات مانيبال في دواركا بدلهي لرضيع عراقي يبلغ من العمر 9 أشهر تمنحه حياةً جديدةً

نيودلهي، 10 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أجرى فريق من الجراحين الهنود عملية جراحية نادرة ومعقدة في مستشفيات مانيبال بدلهي التابعة لبرنامج الصندوق الخيري للرعاية الصحية البشرية HCMCT))، وتمثل هذه العملية إحدى أكثر عمليات زراعة الكبد المنقذة للحياة تعقيدًا لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر يُدعى علي حمد الذي عانى من فشل كبدي نتيجة اضطراب نادر. يرى الجراحون عادةً أن إجراء عملية زرع لمن يقل عمره عن عام واحد ويقل وزنه عن 10 كجم أمرًا يتسم بالخطورة. ترأس فريق الأطباء الدكتور لالواني، رئيس قسم زراعة الكبد وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، وعاونه الدكتور لاليت سيجال – رئيس قسم التخدير العام والتخدير لإجراء جراحة زرع الكبد ورعاية الحالات الحرجة لمرضى الكبد، والدكتور فيكاس تانيجا – رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة سوفلا ساكسينا – استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد للأطفال. تبرعت والدة حمد بجزء من كبدها لإنقاذ حياة رضيعها الذي ولدته بعد أطفالها الثلاثة الذين ربما قد ماتوا بمرض مشابه لا يمكن تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

شُخصت الحالة المرضية للرضيع حمد على أنه مصاب بالنوع الثاني من الركود الصفراوي داخل الكبد العائلي المُتَرَقّي (PFIC TYPE 2)؛ فكان يعاني من اليرقان منذ ولادته وحُجز بالمستشفى عدة مرات في العراق بسبب إصابته باليرقان والتهاب الأقنية الصفراوية المتكرر. وبعد الاطلّاع على تاريخه المرضي والحالة السريرية والتشخيص المرضي، فقد أُحيل المريض لإجراء عملية زرع كبد.

صرح الدكتور لالواني: “كان حمد يعاني من التهاب الأقنية الصفراوية والتي كانت سببًا في حجزه بالمستشفى ليتلقى العلاج بها. وبصرف النظر عن التهاب الأقنية الصفراوية المتكرر، فقد كان المريض يعاني من استسقاء ملحوظ وفشل في النمو وبلغ وزن جسمه 6.1 كجم. خضع المريض للتقييم لعملية زرع كبد من متبرع حي وخضعت والدته للتقييم بصفتها متبرع محتمل. وأظهرت الأشعة المقطعية خلال عملية التقييم حدوث تغيرات في تليف الكبد وتضخم الكبد والطحال مع خثار الوريد البابي وضعفه ووجود استسقاء ملحوظ وحدوث تحويلات بابية جهازية كبيرة”.

وفي الثالث من يناير 2021، خضع الرضيع لعملية زرع الكبد. وأفاد الدكتور لالواني: “لم يكن هناك تدفق في الوريد البابي. لذا فقد أجرينا تطعيمًا للوريد عبر التوضيع البيني لسهولة تدفق الدم إلى الكبد، وقد استغرق إجراء عملية زرع الكبد هذه حوالي 9 ساعات، ثُم نقل الرضيع إلى وحدة العناية المركزة ووُضع على جهاز تنفس اصطناعي”.

ثم فصلنا جهاز التنفس الاصطناعي عن الرضيع في صباح اليوم التالي، وبدأ تدريجيًا في غضون الأيام القليلة التالية في تناول الطعام عن طريق الفم وتحمله جيدًا واكتساب الوزن. وفي نهاية الأمر، خرج الرضيع من المستشفى بعد 20 يومًا من الجراحة. تخطط الأسرة للعودة إلى العراق.

نبذة عن مستشفيات مانيبال تعد مستشفيات مانيبال من أكبر شبكات المستشفيات في الهند وتخدم أكثر من 2 مليون مريض سنويًا. وتحتل المرتبة الأولى في الهند وفقًا للاعتماد الذي منحته إياها AAHRPP المعني بتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية في أنشطة البحوث السريرية. كما تحظى باعتماد من مجلس الاعتماد للاختبار والمعايرة (NABL) ومجلس الاعتماد الوطني للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية (NABH) والأيزو (ISO).

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