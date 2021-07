‫أول ظهور للعلامة التجارية “دو فاينانشيال” على شاشة بورصة ناسداك في ساحة “تايمز سكوير”، احتفاءً بإقامة علاقة وساطة معلنة بالكامل مع شركة “إنترأكتيف بروكرز”

كما تُعد بيتر إليش إنفستمنت سكيوريتيز شركة أمريكية تعمل في مجال الأوراق المالية تأسست منذ 30 عامًا وتخضع بالكامل لملكية دو فاينانشيال وتخضع لأنظمة US Securities and Exchange Commission (SEC) (هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) وUS Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) (هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية).

Search News Search for:

Advertisement