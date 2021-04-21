‫أودو (Odoo) تسجل نموًا مطردًا

Posted on 1 hour ago by tngadmin

توظيف الأشخاص ذو أفضل المواهب ومساعدة العملاء الإقليميين على نمو مشروعاتهم على الرغم من الجائحة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت شركة أودو، شركة رائدة في البرنامج مفتوح المصدر لكل الأعمال التجارية، أنها طورت مكتبها في الشرق الأوسط تطويرًا هائلًا في العام الماضي، على الرغم من الجائحة. في خريف عام 2018، وصل شخصان من فريق مقر أودو في بلجيكا إلى دبي باعتباره جزء من التزامهما بالتوسع في المنطقة، وزيادة حضور الشركة في الشرق الأوسط. وبالتقدم السريع المحرز إلى يومنا هذا، تحتفل أودو لإدارة الخدمات الميدانية في الشرق الأوسط (Odoo Middle East DMCC) بوصولها إلى 140 موظفًا، مما يدعم الوتيرة السريعة لتطوير منتجات العلامة التجارية والتوسع الإقليمي المستمر، مع خططها للوصول إلى أكثر من 200 موظف في مكتبهم بحلول نهاية عام 2021.

Odoo is the only platform you'll ever need to run your business efficiently.

 عندما ضربت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العالم في بداية عام 2020، استعد العديد من الموظفينو المنظمات خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. استمرت أودو، اعتمادًا على برمجياتها الخاصة، في إدارة أعمالها، واغتنام فرص السوق، ومساعدة عملائها وشركائها الإقليميين على تنمية أعمالهم الخاصة. ساعدت الاستراتيجيات المثلى التي اتبعتها أودو في نمو المكتب من حيث عدد الموظفين وكذلك العملاء. فتدعم أودو حاليًا أكثر من 600,000 مستخدم في الشرق الأوسط من خلال تطبيقات أعمالها الخاصة، بما في ذلك الشركات المعروفة مثل شركة بيبسي (PepsiCo) ودجاج كنتاكي (KFC) وشركة جيلي للسيارات (GeelyAuto Group) وشركة موتك الشرق الأوسط (MoTeC Middle East) وشركة ستراتا (STRATA) ومورغان إنترناشونال (Morgan International). يعتبر عرض القيمة الفريدة لأودو هو أن تكون تطبيقاتها سهلة الاستخدام ومتكاملة تمامًا. نما العمل مع شبكة شركائهم الموسعة، والتي على الرغم من التحديات التي شكلتها الجائحة، بنسبة أكثر من 40٪ لتصل إلى أكثر من 430 شريكًا في المنطقة، فقد ساعد ذلك في تكوين تدفقات جديدة من الإيرادات للشركات المتضررة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

 مع وجود أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، صُممت حلول أودو لدعم الشركات من جميع الأحجام، مع مجموعة مرنة من التطبيقات لتشغيل جميع جوانب الأعمال وإدارتها. تشمل وظائف أودو التخطيط التقليدي لموارد المؤسسات، بما في ذلك المحاسبة والمخزون وإدارة علاقات العملاء، بالإضافة إلى احتياجات الأعمال الأوسع نطاقًا مثل إدارة المشروعات والتسويق والموارد البشرية والموقع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والمزيد. من خلال نهج نموذجي، توفر أودو برامج ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام تتناسب مع احتياجات العمل مع نمو الشركة.

تعمل أودو بنموذج عمل أساسي مفتوح وهو نموذج يعتمد على المجتمع وتبادل المعرفة والشفافية. في حين أن التخطيط التقليدي لموارد المؤسسات باهظ التكلفة وغالبًا ما يعجز على التكيف مع الاحتياجات الفريدة للشركة، ركزت أودو على الاستماع إلى الشركات التي يساعدون في خدمتها. تقديم الحلول التي تناسب الأعمال التجارية في الشرق الأوسط، مما يساعدهم على سد الفجوة بين الإدارات المختلفة.

Odoo Logo

مع زيادة الإيرادات فوق 50٪ باستمرار على مدى السنوات العشر الماضية، تعد أودو قصة نجاح تكنولوجية رائدة، حيث تدير مكاتب دولية في بلجيكا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمكسيك وهونغ كونغ ودبي، مما يبسط الطريقة التي تعمل بها الشركات على مستوى العالم. وبفضل مجموعتها المرنة من التطبيقات والتركيز المستمر على المنتج، تعد أودو في وضع مثالي يسمح لها باغتنام فرص السوق الملحة، وتوظيف أفضل المواهب في مقرها الإقليمي، وتوفير الأدوات اللازمة للشركات الإقليمية لإدارة أعمالها بنجاح.

حول أودو

تعد أودو المقدم الرائد للبرنامج مفتوح المصدر لكل الأعمال التجارية للشركات في جميع أنحاء العالم بدءًا من الشركات الناشئة (مستخدم واحد) وحتى المؤسسات الكبيرة (أكثر من 300,000 مستخدم). تأسست أودو في 2005، وتزدهر في نظام بيئي فريد ومفتوح تمامًا يجمع بين موارد مجتمعها وشركائها لتقديم مجموعة كاملة من تطبيقات الأعمال سهلة الاستخدام والمتكاملة والقابلة للتطوير. يتوفر البرنامج عبر الإنترنت على الرابط التالي www.odoo.com

صورة –https://mma.prnewswire.com/media/1490460/Odoo_Middle_East.jpg
الشعار –https://mma.prnewswire.com/media/1490461/Odoo_Logo.jpg

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