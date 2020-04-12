‫أوبو تمنح تراخيص براءات اختراعاتها لصانعي تقنيات إنترنت الأشياء عبر منصة أفانسي” Avanci”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أبريل 2020: ، أعلنت شركة أوبو، صاحبة علامة التكنولوجيا الرائدة عالمياً، عن عزمها منح التراخيص لبراءات اختراعاتها العالمية ذات المعيار الأساسي في مجال تقنيات الجيل الثالث (3G) والرابع (4G) وإنترنت الأشياء (IoT) وقطاع صناعة السيارات من خلال منصة “أفانسي” (Avanci) الرائدة والمتخصصة في منح تراخيص براءات الاختراع. وتعتبر الشركة في طليعة المؤسسات الداعمة لمسيرة الابتكار في سوق الهواتف المتحركة، وتعمل حالياً على تنويع محفظتها لتشمل التقنيات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس (5G) والواقع المعزز (AR) لتوفير تجارب تقنية غامرة ومخصصة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وتواصل أوبو تعزيز قدراتها وابتكاراتها في مجال البحث والتطوير دعماً لهدفها لتوفير الخدمات والأجهزة الذكية الحديثة لعصر الاتصال الذكي. وتماشياً مع هذه المساعي، وبحسب الأرقام المسجلة بتاريخ 29 فبراير 2019، حصلت أوبو على أكثر من 43 ألف براءة اختراع حول العالم وفي المقابل منحت أكثر 16 ألف براءة اختراع على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أدلير فينغ، مدير أول لحقوق الملكية الفكرية في أوبو: “انطلاقاً من إلتزامها الراسخ تجاه تطوير الابتكارات التقنية الرائدة، تحرص أوبوعلى منح التراخيص لمحفظتها من براءات الاختراع الأساسية في القطاع استناداً إلى شروط عادلة، دون إنحياز. كما يسعدنا منح تراخيص براءات اختراعاتنا العالمية ذات المعيار الأساسي في مجال اتصالات الجيل الثالث (3G) والرابع (4G) عبر منصة ‘أفانسي’ لاستخدامها في مجال إنترنت الأشياء وقطاع صناعة السيارات”.

تعد “أفانسي” منصة رائدة لمنح تراخيص براءات الاختراع، وتوفر التراخيص للغالبية العظمى من براءات الاختراع الخلوية ذات المعيار الأساسي في مجال اتصالات الجيل الثالث (3G) والرابع (4G) لاستخدامها في منتجات إنترنت الأشياء والمركبات المتصلة عبر الانترنت.

من جهته، صرح السيد قاسم الفلاحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة “أفانسي”: “يسعدنا انضمام شركة أوبو الرائدة عالمياً في قطاع الهواتف الذكية إلى منصة ‘أفانسي’ التي تتيح للشركات تحقيق عائدات منطقية لقاء استثماراتها في مجال البحث والتطوير. وذلك من خلال سوق عالية الكفاءة تحرص على تحقيق الموازنة بين مصالح مالكي براءات الاختراع والحاصلين على التراخيص في مختلف أنحاء العالم، وتتيح مواصلة دفع عجلة الابتكار”.

وتعتزم أوبو إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة والمتميزة في مجال إنترنت الأشياء قريباً، ويشمل ذلك السمّاعات اللاسلكية التي توفر تجربة صوتية فريدة من نوعها حيث ستمثل إنطلاقة للشركة لدخول عالم الخدمات الصوتية الذكية.

وبدوره، اختتم السيد إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “نحن ندرك متطلبات المستهلكين في الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً لطرح مجموعة عالمية المستوى من أجهزة إنترنت الأشياء والمنتجات الصوتية الحديثة في المنطقة قريباً”.

نبذة عن أوبو

أوبو هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس أوبو مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركةأوبو على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيفأوبو رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركةأوبو اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلتأوبو السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأتأوبو مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعلأوبو أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم “أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا”منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأتأوبو بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائدأوبو فايندX2 وطرح سلسلة أوبو رينو وتسعى أوبو لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين في المنطقة.

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لوسي عزيز

مديرة العلاقات العامة الإقليمية

البريد الإلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae