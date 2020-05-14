‫أوبو تطلق سماعات “إنكو 31W” اللاسلكية بقدراتها الصوتية الفائقة في منطقة الشرق الأوسط

تتوفر السماعات عبر موقع أوبو الإلكتروني و “نون دوت كوم ” بسعر 299 درهماً وستقدم أوبو تخفيضات استثنائية على منصة “نون دوت كوم” يومي 15 و 16 مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مايو 2020: بعد النجاح المُدوي الذي حققته سلسلة “رينو 3″، أعلنت “أوبو”، علامة التقنيات الذكية العالمية الرائدة عن إطلاق “أوبو إنكو 31W“، أول سماعة لاسلكية تطرحها الشركة في منطقة الشرق الأوسط. واستناداً إلى خبراتها الواسعة وقدراتها الاستثنائية في مجال الصوتيات، تخطو “أوبو” خطوة جديدة نحو توفير الصوتيات عالية التزامن والجودة، لتوفر للمستخدمين تجربة استماع غامرة وفريدة من نوعها.

وترتقي أوبو بمعايير تجربة الصوت لمستخدمي الهواتف الذكية، حيث عززت تجربة الصوت في السماعة بمجموعة من المزايا المتطورة بما فيها القدرة الفائقة على نقل إشارة البلوتوث المستمرة لكلتا الأذنين، والميكروفون المزدوج لإلغاء الضجيج أثناء المكالمات ومقاومة الغبار والمياه وفقاً لمعيار IP54 العالمي لقياس مستوى الجودة.

وفي هذا السياق، قال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعمل أوبو انطلاقاً من التزامها الراسخ بتوفير أحدث التقنيات التي تقدم للمستخدمين تجربة صوتية غامرة، ويسعدنا اليوم إطلاق سماعات ‘إنكو 31W‘ بتصميمها الجمالي المستقبلي الفريد لنوفر لعملائنا الكرام تجربة لا تضاهى. وبينما نواصل توسيع محفظتنا بما يتعدى نطاق الهواتف الذكية، حيث نتطلع قدماً لتوفير أرقى المنتجات الرقمية المبتكرة لعملائنا من عشاق تقنيات نظام الاتصال المتكامل في منطقة الشرق الأوسط”.

نقل الإشارة المستمرة للأذنين عبر تقنية بلوتوث: تتميز سماعات “أوبو إنكو 31W” بقدرتها الفائقة على نقل إشارة البلوتوث المستمرة لكلتا الأذنين والاتصال عالي الثبات، لتضمن للمستخدمين الاستمتاع بإرسال سريع وسلس وبالتالي توفير تجربة صوتية متزامنة لكلتا الأذنين. وفي الوقت نفسه، تأتي بميزة التخصص والتي تهدف إلى دعم الاتصال المباشر والمستمر بالاجهزة المتنوعة عند الانتقال من حيز تغطية البلوتوث، لتسهم في تعزيز جودة الإشارة وتمنح المستخدمين تجربة استماع إستثنائية لا مثيل لها.

ميكروفون مزدوج لإلغاء الضجيج أثناء المكالمات: تمتاز سماعات “إنكو 31W ” بتجويف مقاوم لضجيج الرياح؛ وبميكروفون داخلي مزدوج عالي الحساسية في كل جانب، ونظام مصمم لمنع الضجيج في المحيط أثناء المكالمات.

تصميم مريح للأذن وتجربة صوتية مثالية عبر معيار IP54 العالمي لقياس مستوى الجودة : حيث تم تصميم طرف السماعة ليمنح المستخدم تجربة رائعة للمستخدم لتحقق توازناً استثنائياً بين الراحة والاتصال المستقر. وتتميز السماعات التي تحمل معيار IP54 بتقنية عالية الكفاءة لمقاومة الماء والغبار.

تجربة صوتية غامرة: من حيث جودة الصوت، تمت صناعة سماعات “أوبو إنكو 31W ” من مادة البولي يوريثين الحرارية، بينما تم تصميم الغشاء الداخلي للسماعات من مادة الجرافين لتحسين استجابتها للترددات. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين نمط الاستماع المتوازن أو نمط الإيقاع العالي بما يتناسب مع نوع الموسيقى المفضلة لديهم.

اتصال ذكي وأزرار تحكم تعمل باللمس: يمكن توصيل السماعات ببساطة عبر فتح علبة الشحن، حيث يمكنها استشعار ما إذا كان المستخدم يقوم بوضعها في أذنيه، ثم إيقاف الصوت مؤقتاً أو تشغيله استجابةً لذلك. وبفضل أزرار التحكم سهلة الاستخدام والتي تعمل باللمس، أصبح تشغيل السماعات أرقى مستوى للجودة من أي وقت مضى.

متوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتوفر سماعات “أوبو إنكو 31W ” باللون الأبيض على موقع أوبوالإلكتروني وشريك التجارة الإلكترونية الرسمي “نون دوت كوم” بسعر 299 درهماً. وبإمكان المستهلكين شراء المنتج حصريًا عبر موقع “نون” حتى 20 مايو والاستفادة من التخفيضات الاستثنائية المقدمة من أوبو على منصة “نون دوت كوم” يومي 15 و 16 مايو.

نبذة عن أوبو

أوبو هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس أوبو مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركةأوبو على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيفأوبو رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركةأوبو اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلتأوبو السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأتأوبو مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعلأوبو أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم “أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا”منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأتأوبو بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائدأوبو فايندX2 وطرح سلسلة أوبو رينو وتسعى أوبو لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين في المنطقة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1167792/OPPO_Enco_W31_ True_Wireless_Headphones.jpg

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع:

لوسي عزيز

مديرة العلاقات العامة الإقليمية

البريد الإلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae