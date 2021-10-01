‫أوبو تطلق رسمياً بطولة “كأس رينو6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup” البطولة الأكبر والأضخم للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile في دول منطقة الخليج العربي

– يُفتح باب التسجيل للمشاركين في 25 أكتوبر 2021 وحتى 7 نوفمبر 2021 مع فرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة وهواتف ذكية منأوبو

– بصفتها الشريك الرسمي لألعاب “ببجي موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا 2021″، ستلعب أوبو دوراً حيوياً ورئيسياً في بطولة الألعاب الإلكترونية للشركة والتي ستستمر على مدار العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، , 26 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت أوبو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق مسابقة “كأس رينو

6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup” البطولة الأكبر لمحبّي اللعبة في كافة أنحاء دول الخليج العربي. سوف يتنافس جمهور الألعاب الإلكترونية على لقب “اللاعب الأفضل” في المنطقة، بالإضافة إلى فرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة وأحدث هواتف أوبو الرائدة.

عشّاق اللعبة من الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر مدعوون لتسجيل مشاركتهم بداية من يوم 25 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من هذا العام، وذلك للمنافسة في مرحلة التصفيات ثم النهائيات الأوّلية المؤهّلة، وصولاً إلى مرحلة النهائي المُنتظرة يوم 24 نوفمبر 2021.

تهدف مسابقة “كأس رينو6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup” في المقام الأول إلى بثّ روح الإثارة والتشويق بين جمهور ألعاب الهواتف المحمولة في جميع أنحاء المنطقة والاحتفاء بهواتف رينو6 برو 5G التي تم إطلاقها مؤخراً، إذ تعد الشريك الرسمي والهواتف المُخصّصة لألعاب “ببجي موبايل” PUBG Mobile الشرق الأوسط وشمال إفريقياPUBG MOBILE Esports MENA. واحتفالاً بهذه المناسبة الرائعة، كشفت أوبو الستار عن تصميم سمّة جديدة لببجي موبايل PUBG MOBILE مخصّصة لخلفيات وتطبيقات أجهزة الهواتف الشخصية في المتجر الخاص بأوبو، في لفتة منها لنشر أجواء من الفرح بين عشّاق الألعاب من عملائها.

يعد رينو6 برو 5G الهاتف المثالي لتجربة لعب استثنائية وسلسة، وذلك بفضل المواصفات القوية والتكنولوجيا المبتكرة المدمجة فيه، مثل معالج من نوع كوالكوم سنابدراغون 870 وذاكرة عشوائية بسعة 12 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، ومحرك خطي على المحور X وشحن بتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 وات وحجرة حرارية ضخمة لتوفير أداء حراري مثالي، بالإضافة إلى أداء مُحسّن مشترك مع ببجي موبايل PUBG MOBILE.

بدوره صرّح إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: “يسعدنا الإعلان عن إطلاق مسابقة كأس رينو6 ببجي موبايل Reno6 PUBG Mobile Cup التي ينتظرها محبّي الألعاب بشغف كبير في جميع أنحاء المنطقة. على مدار السنوات العديدة الماضية، شهدنا تطوّراً ملموساً في صناعة ألعاب الهاتف المحمول، والتي شقت طريقها تدريجياً لتكون بمثابة وسيلة جديدة للتواصل بين الأصدقاء، وقد عملت أوبو بكامل جهدها خلال هذه الفترة للتركيز على تعزيز شغف وتجربة مستخدمينا لهذه الألعاب. إن الهدف من ممارسة الألعاب الإلكترونية هو الاستمتاع بالوقت والترفيه والاسترخاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى إعادة إحياء روح المغامرة والشغف من خلال التواصل الاجتماعي. وبفضل المواصفات القوية لهاتف أوبو رينو6 برو 5G والأداء المُحسّن المشترك مع ببجي موبايل PUBG MOBILE، سيكون خبراء الألعاب مستعدين دائماً للاستمتاع بتجربة لعب غامرة بالحماس وفي منتهى السلاسة.”

وانطلاقاً من كونها شريك الهواتف الذكية الرسمي لألعاب “ببجي موبايل PUBG MOBILE الشرق الأوسط وإفريقيا 2021″، تدعم “أوبو” محبّي الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة من خلال إطلاق مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات، واستضافة العديد من الأحداث التفاعلية مع مستخدميها، بالإضافة إلى توفير ملحقات وتصميمات افتراضية حصرية للألعاب الإلكترونية. ولتعزيز تجربة عشّاق عالم الألعاب في الدول العربية الأخرى، أطلقت أوبو في وقت سابق من هذا العام بطولة محلية بعنوان “كأس رينو” في كلاً من مصر والعراق للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile، وهو ما خلق أجواءً رائعةً من التشويق والحماس، حيث استمتع أكثر من 15,000 مشارك بدفقات من الأدرينالين خلال الاستمتاع بألعاب الهاتف الإلكترونية.

لمزيد من المعلومات، وللتسجيل في المسابقة، يرجى زيارة: Reno 6 PUBG Mobile Cup (gbarena.com)

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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