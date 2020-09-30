‫أوبو تطلق تحدي #مشهور_اوبو احتفالاً بطرح سلسلة هواتف رينو4 وسماعات إنكو W51 الجديدة في الشرق الأوسط

· تدعو أوبو عشاق هواتفها في الإمارات العربية المتحدّة للمشاركة في التحدّي على منصّة تيك توك لفرصة الفوز بجهاز أوبو ودخول عالم الشهرة

· سلسلة هواتف رينو4 الجديدة تقدم ابتكارات غير مسبوقة في مجال التصوير الليلي وتقنيات الشحن فائق السرعة لتوفير الأداة المثالية للشهرة على منصة تيك توك

· إقبال واسع على الطلب المسبق لهواتف رينو4 وخاصّةً جهاز رينو4 برو 5G

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية والتكنولوجيا، عن توافر سلسلة هواتفها الذكية الجديد كلياً رينو4، بالإضافة إلى السماعة اللاسلكية الأحدث أوبو إنكو W51 للبيع في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط ابتداءً من 30 سبتمبر 2020. واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت أوبو هذا الأسبوع تحدي #مشهور_اوبو عبر منصّة تيك توك، مقدّمةً لعشاقها في الإمارات العربية المتحدة فرصة الفوز بهاتف أوبو جديد وتصوير أداء ثنائي (دويتو) مع أحد مشاهير منصة تيك توك.

سيمنح تحدّي #مشهور_اوبو المشاركين حتى 1 أكتوبر 2020 فرصة تصوير فيديوهات لا تتخطّى مدتها 15 ثانية يقومون خلالها بأداء الأغنية الرسمية لسلسلة هواتف رينو4 المتوفرة على تطبيق تيك توك، مع استخدام تأثير التصوير الذي طرحته أوبو والحركات الراقصة الخاصة بها عند بداية وختام الفيديو. وسيكون للمستخدمين مجالاً لتصميم باقي الفيديو وفق نظرتهم الإبداعية الخاصة، واختيار تأثيراتهم المفضلة.

ويأتي إطلاق تحدّي #مشهور_اوبو بعد النجاح الكبير لفعالية إطلاق سلسلة هواتف رينو4 الجديد التي نظمتها أوبو الأسبوع الماضي عبر البث الرقمي، وعرضت خلالها المزايا الفريدة لهواتف ‘رينو4 برو 5G‘، و’رينو4 برو’ و’رينو4′. وشهدت الفعالية عبر منصّة يوتيوب والتي حملت اسم “سهرة بعيون أوبو” انضمام أكثر من 12 ألف شخص من عشاق العلامة من مختلف أنحاء المنطقة. وفتحت أوبو لعشاقها باب الطلب المسبق حتى 29 سبتمبر 2020، وشهدت إقبالاً كبيراً وخصوصاً جهاز رينو4 برو 5G.

وبهذا الصدد قال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن سعداء للغاية بالإقبال الذي شهدناه في مختلف أنحاء المنطقة على الطلب المسبق على سلسلة هواتف رينو4، التي تجمع بين الإبداع والأناقة وأحدث التقنيات في القطاع، فضلاً عن ميزات وأدوات تتيح لجميع المستخدمين تحقيق حلمهم في دخول عالم الشهرة على منصة تيك توك. وننتظر بفارغ الصبر مشاهدة الإبداعات التي سيحملها تحدي تيك توك”.

وتتمتع سلسلة هواتف رينو4 بمزايا مُبتكرة تتيح للمستخدمين التعبير عن مهاراتهم وقدراتهم بطريقة فريدة ومشاركة إبداعاتهم مع العالم. وتُتيح ميزة تصوير الفيديو بالنمط الليلي للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو بدقة مذهلة في الليل، إلى جانب مجموعة أخرى من مزايا الفيديو التي تضمن للمُستخدمين توثيق لحظات حياتهم وذكرياتهم بطريقة غير مسبوقة. كما زودت أوبو هواتف ‘رينو4 برو’ و’رينو4 برو 5G‘ بتقنية شحن SuperVOOC 2.0 فائق السرعة تبلغ قدرتها 65 واط، لتتيح للمستخدمين استخدام هواتفهم دون القلق بشأن استهلاك الطاقة.

وستتوفر هواتف سلسلة رينو4 لعشاق العلامة في أبرز محلات التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، ويمكن للعملاء استلام أجهزتهم من سلسلة رينو4 ابتداءً من 30 سبتمبر 2020. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.oppo.com/ae.

لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع

لوسي عزيز

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة

أوبو

البريد الإلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، حيث توفر منتجات تقنية متميزة لقاعدتها العالمية من المستهلكين عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، والكويت، وكينيا ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1294594/OPPO_Reno4_Pro_ 5G.jpg