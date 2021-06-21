‫أوبو تحتفل باليوم العالمي للموسيقى باستعراض إمكانات هاتفها “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro المدعوم بتقنية “دولبي أتموس” Dolby Atmos® المُبتكرة

– هاتف “أوبو فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro من أوبو يقدم ميزة إعادة تكيَف الأصوات بفضل تقنية “دولبي أتموس” Dolby Atmos® المبتكرة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 21 يونيو 2021- دعت أوبو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذّكية، مستخدمي هاتفها الذكي “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro، اليوم للاحتفال باليوم العالمي للموسيقى (21 يونيو) من خلال الاستمتاع بأداء مكبر الصوت التي تعمل بتقنية “دولبي أتموس”Dolby Atmos® المبتكرة، والمعززة بتقنية “أمبينت ساوند ديتيكشن” Ambient Sound Detection الخاصة بتحديد الأصوات المحيطة. ومن خلال تقنية الأصوات المحيطة التي تنبض بالحياة مع كل إيقاع ، تقدم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos® عبر الهاتف الذكي “فايند إكس 3 برو”Find X3 Pro من أوبو ايقاعات عالية الجودة تضع مستخدمي الهاتف في إجواء احتفالية موسيقية حية.

وتوفر دولبي أتموس Dolby Atmos® دقة فائقة مقارنة بقدرات الصوت التقليدية الموجودة في الهواتف الذكية، حيث تتيح للمستخدمين نقل الأصوات عبر مساحة ثلاثية الأبعاد وإدماجها بعناصر صوتية خارجية. وتخلق مكبرات الصوت العلوية طبقة صوت غامرة تنقل المستمعين إلى عالم واقعي على أعلى مستوى من الدقة والحيوية.

وبفضل روح الابتكار والاستكشاف التي تضع الإنسان في مركز اهتماماتها، يعمل هاتف “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro من أوبو على زيادة العلاقة الفريدة بين الناس والموسيقى. وأظهرت أوبو هذا الاهتمام الكبير بالتفاصيل والجودة الفائقة من خلال نغمتين وأوركسترا من أصوات موسيقية وفنية صممها الملحن العالمي “هانز زيمر” Hans Zimmer الحائز على جائزتي الأوسكار وغرامي. ولذلك، يعد الهاتف الأفضل للمستخدمين للاستمتاع بألحانهم المفضلة في يوم الموسيقى العالمي وفي كل يوم مع تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos® الاستثنائية.

وقالطارقزكي،مسؤولإدارةالمنتجف ي أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “مهما كانت الأصوات غير واضحة، أو مدى شدة أو قوة تلك الأصوات، فإن هاتف “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro الذكي الذي يعمل بتقنيةدولبي أتموسDolby Atmosيعزز تجربة الاستماع والمشاهدة. ومن منظور علمي، تتمتع آذاننا بنهايات عصبية تحول الاهتزازات إلى نبضات كهربائية تنتقل على طول العصب السمعي وصولاً إلى الدماغ، الذي بدوره يتخذ قرارات بشأن ما يسمعه وما لا يسمعه. وتعمل تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos® على ضمان سماع كل نبضة وكل آلة بأعلى جودة استماع ممكنة”.

وتتيح تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos® في هاتف “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro إعادة تكيف المؤثرات الصوتية لتحقيق الاستخدام الأمثل والفعال لها، مما يوفر للمستخدمين صوتاً ثلاثي الأبعاد وأكثر واقعية، ذلك بجانب توفير مستويات الأصوات ذات التردد العميق للأفلام والألعاب والموسيقى.

وأضاف طارق: “في اليوم العالمي للموسيقى، نود أن نشجع مستخدمي هاتف “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro على استكشاف تقنية الصوت المثالية ذات التأثير الكبير على مسامعنا، حيث تقدم مكبرات صوتدولبي أتموس Dolby Atmos®تجربة كاملة لتوفير أجواء ترتكز على تأثير الصوت. وسيشعر المستخدمون كما لو أنهم يحضرون حفلة موسيقية حية، أو يشاهدون فرقتهم الموسيقية المفضلة، وهو الشعور الذي أصبح أكثر حاجة في الوقت الراهن حول العالم. ومن خلال خاصية التحسين التلقائي، تتكيف جودة الصورة والصوت مع شاشة الجهاز ومكبرات الصوت أو سماعات الرأس، وذلك لخلق أجواء موسيقية خاصة”.

ويوفرهاتف “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro مكتبات كاملة تم إنشاؤها لـتعمل على تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos®، والتي تشتمل على محتوى يتزامن تماماً مع بقية المميزات الفريدة. وبالنسبة إلى أداء البطارية، يمكن للمستخدمين أن يطمئنوا لأن تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos موفرة جداً لاستهلاك الطاقة.

ويوفر هاتف “فايند إكس 3 برو” Find X3 Proمجموعة من الميزات الأخرى، بما في ذلك “نظام إدارة الألوان 10 بت”، وشاشة “ترو بليون كولور” True Billion Color ، وقوةمعالج الهواتف من “كوالكوم” Qualcomm®، ونظام تقنية الشحن السريع (فوك فلاش شارجينج) VOOC Flash Charging الأفضل في فئته، بالإضافة إلى شاشة مريحة بحجم 6.7 بوصة مدمجة في جهاز أنيق نحيف وخفيف الوزن.

وتتوافر تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos أيضاً في أجهزةأوبوالأخرى – مثل ” سلسلة أوبو رينو” OPPO Reno series والتيمن أبرزها هاتفReno5 Pro 5G . ويمكن للمستخدمين تعديل إعدادات الصوت من خلال تبديل بسيط ضمن قسم الصوت والاهتزاز في الإعدادات.

ومع الهاتف الذكي”فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro، تجتمع قوة الموسيقى وتقنية دولبي أتموس Dolby Atmos في اليوم العالمي للموسيقى، مما يجذب المستخدمين بالإيقاعات التي تلهم وتتواصل وتستحضر أروع الذكريات. وتدعوأوبومستخدمي جهاز الهاتف الذكي “فايند إكس 3 برو” Find X3 Pro للدخول إلى عالم الموسيقى والاستمتاع بألحان وسيمفونيات من الماضي والحاضر، والسفر إلى المستقبل من خلال هاتف لا مثيل له وبتقنية صوت لا تضاهى.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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