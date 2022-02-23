‫أنظمة شركة Pylontech لتخزين الطاقة تسهم في تحقيق هدف “الحياد الكربوني” لليابان

شانغهاي, 23 فبراير 2022/PRNewswire/ — حصلت شركة Pylon Technologies المحدودة (يُشار إليها فيما يلي بـ “Pylontech“) مؤخرًا على شهادة S-Mark اليابانية بعد اجتيازها اختبارات JIS C 8715-2:2019 القياسية التي تجريها شركة “تي يو في راينلاند – اليابان” (TÜV Rheinland Japan)؛ وهي إحدى الهيئات الرسمية المُصدرة لشهادات الامتثال في اليابان. وكانت Pylontech قد حصلت على شهادة S-Mark اليابانية لأنظمتها لتخزين الطاقة بالبطاريات Force-H2، عقب اجتياز خلاياها لتخزين الطاقة بسعة 37 أمبير – ساعة (الموديل: 37PN) لاختبار مقاومة الزلازل.

تجدر الإشارة إلى أنّ Pylontech قد دخلت السوق اليابانية في عام 2016، وتتزايد مجموعة منتجاتها ومبيعاتها عامًا بعد آخر. ولتتمكّن من تلبية الاشتراطات الخاصّة بشهادات سلامة منتجاتها في السوق اليابانية، عملت Pylontech -منذ سنوات عديدة- على أن تكون معايير الاعتماد في اليابان جزءًا رئيسيًا من جهودها للبحث والتطوير. وقد استخدمت Pylontech بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم الفردية بسعة 37 أمبير – ساعة (الموديل: 37PN ) -والحاصلة على شهادة JET اليابانية وشهادات من شركة “تي يو في راينلاند – اليابان”- في العديد من أنظمة بطارياتها ووحداتها النمطية. ومن المتوقع حصول Pylontech على شهادة JET في عام 2022، بعد اجتياز العديد من منتجاتها اختبارات JIS C 8715-2:2019 القياسية.

وبفضل امتلاكها لسلسلة صناعية متكاملة، تُعدّ Pylontech واحدة من الشركات القليلة المتخصصة في ابتكار حلول تخزين الطاقة في العالم؛ حيث تمتلك الشركة قسمًا مستقلًا للبحث والتطوير، وتتمتع بإمكانيات متكاملة لتصنيع مكونات تخزين الطاقة الأساسية مثل الخلايا والوحدات النمطية وأنظمة إدارة البطاريات وأنظمة إدارة الطاقة. وعلى مدار العشر سنوات الماضية، زوّدت Pylontech أكثر من 350000 مستخدم منزلي بأنظمة تخزين طاقة مستقرة وموثوقة في أكثر من 80 دولة في جميع أنحاء العالم بسعة إجمالية 3.6 جيجا واط/ساعة. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة HIS Markit ، وهي شركة متخصصة في خدمات المعلومات والتحليلات ومقرّها في لندن، فقد احتلت شركة Pylontech المرتبة الثانية عالميًا في عام 2020 في مبيعات المنتجات مسجلة الملكية لتخزين الطاقة المنزلية. ويُعدّ حفاظ منتجات Pylontech على جودتها العالية وأدائها الموثوق من العوامل الرئيسية التي أسهمت في حفاظ الشركة على نجاحها.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في أكتوبر 2020 عن التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقد وضعت السلطات الحكومية -لتحقيق هذا الهدف- مجموعة من التدابير لتشجيع المستخدمين المنزليين على استخدام مصادر جديدة للطاقة، كما وضعت سياسة قوية لمنح مساعدات مالية للأسر التي تُجري تعديلات على منازلها بهدف استخدام الطاقة المتجدّدة والتخلي عن الطاقة التقليدية. ويمكن أن تسهم أنظمة تخزين الطاقة ببطاريات الليثيوم في تحقيق ذلك الهدف؛ حيث تُعدّ أنظمة اقتصادية وعملية للغاية.

وقد التزمت Pylontech في أنشطتها بمبدأ ثابت وهو العمل على زيادة المنافع المتحققة لمستخدمي منتجاتها بأقصى درجة ممكنة، وتزويدهم بأكثر الأنظمة استقرارًا وموثوقية. وفي هذا الصدد، قال جيفري سونغ، نائب رئيس الشركة للأعمال الدولية: “تسعى Pylontech في عام 2022 إلى زيادة أعمالها في مجال أنظمة تخزين الطاقة في اليابان، وتسريع وتيرة العمل لدعم مبادرة اليابان لتحقيق الحياد الكربوني”.

رابط الصورة الأولى: https://mma.prnewswire.com/ media/1750382/1.jpg