‫أنداز سنغافورة، زوم، وشراكة أكثر مع بطولة الوان من أجل “المتدرب: نسخة بطولة الوان”

وخلال ذلك، الحق ببطولة الوان: على الأرض (ONE: INSIDE THE MATRIX) يوم 30 أكتوبر في ملعب سنغافورة الداخلي (Singapore Indoor Stadium). سيشهد الحدث الرائج أربع مباريات على لقب العالم بين أكثر نجوم العرض إثارة.

سنغافورة، 22 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت بطولة الوان (ONE Championship) مؤخرًا عن الجولة الأخيرة من شركاء العلامة التجارية للعمل مع الشركة في برنامج المتدرب: نسخة بطولة الوان (The Apprentice: ONE Championship Edition). وقد انضمت كل من انضم كل من شركة أنداز سنغافورة وشركة زوم إلى هذا المصاف.

You May Also Like