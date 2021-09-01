‫أميتاب باتشان يطلق رموزًا غير قابلة للاستبدال مع منصة BeyondLife.club التابعة لشركة Rhiti Entertainment

تعد منصة BeyondLife.club ، أول منصة رموز غير قابلة للاستبدال ( NFT ) برعاية الهند للمشاهير والرياضيين والعلامات التجارية، بالشراكة مع GuardianLink.io

نيودلهي2 سبتمبر/ أيلول 2021/PRNewswire/ – تستعد ظاهرة سلاسل الكتل للرموز غير القابلة للاستبدال، والتي سجلت حوالي 2.5 مليار دولار في المبيعات العالمية بالفعل، لتحقيق قفزة إلى الأمام مع إطلاق BeyondLife.club، منصة الرموز غير القابلة للاستبدال مع ماركات ومشاهير ورياضيين مدرجين في القائمة أ من جنوب شرق آسيا.

تمثل منصة BeyondLife.club شراكة رائدة بين RhitiEntertainment، إحدى التكتلات الأسرع نموًا في الهند، ومنصة التبادل اللامركزية الرائدة للرموز غير القابلة للاستبدال بدون رمز – GuardianLink.io

أكبر نجوم بوليوود – أميتاب باتشان سيكون أول المشاهير الذين يطرحون مجموعته من الرموز غير القابلة للاستبدال من خلال BeyondLife.club.

ستمثل مقتنياته الشخصية وضعه الأسطوري و ستكون جزءًا من افتتاح أول منصة NFT له من Rhiti Entertainment . “لقد التحقت بشراكة Rhiti Entertainment Pte المحدودة- سنغافورة – وسوف أطلق رموزًا غير قابلة للاستبدال خاصة بي عبر المنصة قريبًا، قال أميتاب باتشان معلقًا على الشراكة.

سهّل BeyondLife.club لمستخدمي بطاقات الائتمان والدفع الرقمي شراء رموزًا غير قابلة للاستبدال وتنفيذ المعاملات، فضلاً عن المتاجرة بها في المزادات.

قال آرون باندي، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة Rhiti، “إنه لأمر مدهش أن نرى كيف أصبح الرمز غير قابل للاستبدال فجأة المفضل لدى الفنانين في جميع أنحاء العالم لخلق قيمة مالية لمحتواهم.الفرص وإمكانيات النمو الموجودة في هذا الفضاء تفوق الخيال “.

قال كيور باتيل، المؤسس المشارك لشركة Rhiti Entertainment ورئيس مجلس إدارة GuardianLink.io، “بالمقارنة مع الفنانين في جميع أنحاء العالم، فإن الفنانين الهنود يكتسبون قوة من حيث المشاركة في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال.اقتصرت مساحة الأصول الرقمية على جيل الألفية المشفر والجماهير المتمرسين في مجال التكنولوجيا.اليوم، تعمل GuardianLink.io مع إطار عمل تبادلي للرموز غير القابلة للاستبدال الخالي من الكود والبنية التحتية العميقة لبروتوكول الشرعية، على سد الفجوة بين خبراء التشفير وجامعي العملات في العالم من خلال القضاء على تعقيد المشاركة في الفضاء. “

قال سوراف بانيرجي، الشريك المؤسس لشركة MyyTake & Rhiti Entertainment “الرموز غير القابلة للاستبدال هو المستقبل – لقد اكتسبت الأسواق المركزية الكثير من الزخم على مدار هذا العام، مما يجعلها تجارة مربحة للغاية للفنانين والمشاهير والرياضيين ومبدعي المحتوى المتميزين.“