‫أكور “تكشف النقاب عن العالم” بحملة عالمية جديدة تحتفل بعودة السفر الترفيهي وتمضية العطل في الخارج

أكور هي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5,100 عقار و 10000 مكان للطعام والشراب في 110 دولة . وتمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والتي تشمل العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة، والعروض المتوسطة والاقتصادية، ومفاهيم أسلوب الحياة الفريد، وأماكن الترفيه والحياة الليلية، والمطاعم والبارات، والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية، وعقارات الإقامة المشتركة، وخدمات الاستقبال والإرشاد، ومساحات العمل المشتركة والمزيد. كما تفتخر أكور أيضًا بمجموعة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 260,000 عضو في فريق العمل حول العالم. ويستفيد أكثر من 68 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless – وهو رفيق أسلوب الحياة اليومي الذي يُوفِّر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب. ومن خلال مبادرات Planet 21 – Acting Here و Accor Solidarity و RiiSE و ALL Heartist Fund، تُركِّز المجموعة على دفع العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. وقد تأسست شركة أكور أس أيه في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لها في فرنسا، وهي مدرجة في بورصة Euronext في باريس (رمز تعريف الأوراق المالية الدوليISIN : FR0000120404)، وفي سوق OTC Market (رمز التداول: ACRFY) في الولايات المتحدة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة group.accor.com أو تابع Accor على تويتر و فيسبوك و لينكدن و إنستغرام .

Search News Search for:

Advertisement