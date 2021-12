برنامج Best Places to Work هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وقد كرّم برنامج Best Places to Work ، على مدار العامين الماضيين، أصحاب العمل الرائدين في جميع أنحاء العالم، مدعومًا بعدة سنوات من تقييم ثقافة مكان العمل وقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 25 مليون موظف.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت منظمة Best Places to Work عن أفضل 17 مكانًا للعمل بها في الشرق الأوسط لعام 2021. وتصدرت شركة نوڤو نورديسك، الشركة العالمية للرعاية الصحية، الترتيب لهذا العام تليها شركة أسترازينيكا، وهي شركة متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية. واحتلت إيدنريد (Edenred)، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الشركات المدفوعة مسبقًا، المركز الثالث. ويجب أن تُعد الشركات، لكي تندرج ضمن هذا التصنيف، كأصحاب عمل متميزين على الأقل في أحد البلدان في جميع أنحاء المنطقة.

