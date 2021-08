‫أغلقت بنجاح Next.e.GO، شركة تصنيع السيارات الكهربية الألمانية جولة تمويل السلسلة ج عند 57 مليون دولار

أخن، ألمانيا، 26/أغسطس/2021/ PRNewswire/ أعلت اليوم Next.e.GO Mobile SE، شركة تصنيع السيارات الكهربية الألمانية، التي تقدم السيارات الكهربائية الحضرية المستدامة ميسورة التكلفة، القائمة على التقنيات التجديدية، والمصانع الفريدة صغيرة الحجم، أن مساهمها الأكبر – nd Industrial Investments B.V، الذي يمثل جزءًا من شركة الأسهم الدولية الخاصة nd Group B.V قد أغلق بنجاح جولة تمويل الأسهم من السلسلة ج عند57 مليون دولار للشركة.

