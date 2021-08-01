‫أغلقت بنجاح Next.e.GO، شركة تصنيع السيارات الكهربية الألمانية جولة تمويل السلسلة ج عند 57 مليون دولار

أخن، ألمانيا، 26/أغسطس/2021/ PRNewswire/ أعلت اليوم Next.e.GO Mobile SE، شركة تصنيع السيارات الكهربية الألمانية، التي تقدم السيارات الكهربائية الحضرية المستدامة ميسورة التكلفة، القائمة على التقنيات التجديدية، والمصانع الفريدة صغيرة الحجم، أن مساهمها الأكبر – nd Industrial Investments B.V، الذي يمثل جزءًا من شركة الأسهم الدولية الخاصة nd Group B.V قد أغلق بنجاح جولة تمويل الأسهم من السلسلة ج عند57 مليون دولار للشركة.

تستطيع e.GO من خلال جولة التمويل التي شارك فيها المستثمرون الحاليون، والجدد أيضا تعزيزجهودها في تحويل التنقل الكهربي الحضري، وذلك من خلال دعم إنتاج منصة e.GO Life ، مما يحفز تطوير النماذج الإضافية، ويقدم خصائص القيمة المضافة الفريدة للعملاء بما في ذلك تبديل البطاريات.

تبرز أيضًا جولة التمويل ثقة المستثمر في المسار الناجح، والتقدم الذي أحرزته الشركة لتصبح واحدة من شركات بطاريات السيارات الكهربية المستقلة في الغرب، المنخرطة بالفعل في إنتاج وتقديم السيارات العملاء.

وصرح علي فيزافي – رئيس المجلس في Next.e.GO Mobile SE “يسعدنا نجاح السلسلة ج من التمويل، ولكن ما يسعدنا أكثر شعورنا بثقة مستثمرينا. ويتميز الفريق في e.GO بتصميم متزايد نحو دفع التحول الملح نحو التنقل الحضري الخالي من الكربون، وذلك بتقديم مركبة كهربية فريدة من نوعها”.

Next.e.GO Mobile SE

Next.e.GO Mobile SE ، التي يقع مقرها الرئيسي في آخن، هي شركة تصنيع المركبات الكهربائية وأنظمة التنقل المستدامة. يعمل ما يقارب من 400 موظف في Next.e.GO Mobile SE في فرق عمل مرنة للسيارات الكهربية المتنوعة فعالة التكلفة، وخاصة المستدامة منها للسير في مسافات قصيرة.

إن دي جروب بي في ( ND Group B.V .)

تُعد nd Group B.V. شركة أسهم قابضة مقرها الرئيسي في هولندا. أنشئت في سنة 2008، وتركز الشركة بصورة أساسية على الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية الصغيرة والتكنولوجيا المالية، والصحية والأصول الصناعية والعقارات.

للتواصل:

Next.e.GO Mobile SE

العلاقات العامة

Lilienthalstraße 1

52074 آخن

هاتف: 227-47574 241 49+

presse@e-go-mobile.com

ND Group B.V.

العلاقات العامة

‎Flight Forum 880

‎5657 DV Eindhoven,

هولندا

الهاتف: ‎+31 40 30 40 50 1

press@nd.net