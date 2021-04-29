‫أعلنت شركة وندسور بروكرز عن تحقيقها لنتائج قياسية لعام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19.

Posted on 5 hours ago by tngadmin

ليماسول، قبرص، 29 أبريل 2021 /بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة وندسور بروكرز (Windsor Brokers) – وهي من أكبر شركات الاستثمار المالي في مجال تداول العملات الأجنبية – أن العمليات في عام 2020 كانت ناجحة للغاية وفقًا للنتائج المالية الأخيرة، على الرغم من التحديات العالمية التي واجهتها بسبب جائحة كوفيد.

Windsor Brokers Announces Record-High Results For 2020 Despite COVID-19 Pandemic.

هذا وقد أعلنت الشركة أًن عام 2020 تكلل بالنجاح بناءً على عدة زيادات في مؤشرات الأداء الرئيسية حيث بلغت هذه الزيادة 68% في الحجم في مقارنة بعام 2019. ةعلاوة على ذلك، بمقارنة عام 2020 بعام 2019، سُجِلت طفرة في الحسابات الممولة حديثًا بنسبة تصل إلى 148%، وأكثر من 65% في الودائع، وأكثر من 120% في إجمالي الحسابات النشطة.

هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل العديد من العوامل المهمة التي أدت إلى تحسين أداء الأعمال بمرور الوقت، وهي تتمثل في إعادة هيكلة بعض المناصب الإدارية الرئيسية ووظائف المجموعات، وظروف السوق الأكثر تقلبًا تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع المحافظ، كل ذلك كان مقرونًا بالثقة وثقة المستثمرين في الشركة خاصة خلال فترات الإغلاق غير المؤكدة جراء جائحة كوفيد.

ومثلها مثل العديد من الشركات الكبيرة والشركات المالية في جميع أنحاء العالم، كان موظفو شركة وندسور بروكرز لا يعملون داخل مباني الشركة.

 هذا وقد ذكر أندرياس كونتوس، مدير العمليات العالمية في شركة وندسور بروكرز أنه “بفضل إدارة المخاطر والسياسات الداخلية التي نتبعها، استمرت العمليات كالمعتاد دون أي انقطاع، والأفضل من ذلك، حققت نتائج استثنائية لعام 2020. فقد كان العام الماضي مليئًا بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي بأسره، ولكن بفضل منتجات وشروط التداول التنافسية الخاصة بنا، والتوقعات الفنية المتعمقة، وفريقنا القوي تمكن المستثمرون من تمييز الاحترافية وأصبحوا يثقون بنا الآن أكثر من أي وقت مضى. تسهم مثل هذه الأمور في تكوين رابطًا أقوى بيننا وبين عملائنا وشركائنا في العمل. ونحن نتوقع حدوث نمو وتوسع مستمرين وإصدار منتجات وخدمات فيما بعد للمستثمرين في عام 2021”.

نبذة عن شركة وندسور بروكرز

وندسور بروكرز هي شركة استثمارية معترف بها عالميًا تتمتع بخبرة 33 عامًا في الأسواق المالية، وتقدم مجموعة واسعة من الأدوات المالية بما في ذلك تداول العملات الأجنبية ومؤشرات العقود مقابل الفروقات (CFD) والأسهم والمعادن والسلع والطاقات عبر منصات ميتا تريدر 4 (MT4). وخلال هذ السنوات، حصلت الشركة على العديد من الجوائز المحلية والدولية عن منتجاتها وخدماتها ودعم العملاء وبرامج الشراكة.

تبلغ نسبة كفاية رأس المال لشركة وندسور بروكرز المحدودة وفقًا لعام 2019 22.51% أي ضعف النسبة المئوية الدنيا اللازمة وفقًا للجهات التنظيمية. مجموعة وندسور بروكرز مُرخصة ومُنظمة في ولايات قضائية متعددة.

Windsor Brokers logo

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1498975/WB_HighRecord.jpg

 الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1498976/Wblogo_social_Media_circleshape_Logo.jpg

 

RELATED ARTICLES
‫أعلنت شركة وندسور بروكرز عن تحقيقها لنتائج قياسية لعام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19.
‫أعلنت شركة وندسور بروكرز عن تحقيقها لنتائج قياسية لعام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19.
5 hours ago
‫المعهد الجديد مركز أكاديمي ومنصّة للمعرفة والاستكشاف في العلا ضمن الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن”:  معهد الممالك يكشف أنّ دراسة حديثة لمنطقة العلا أكّدت وجود إحدى أقدم سلاسل الهياكل الأثرية في العالم
‫المعهد الجديد مركز أكاديمي ومنصّة للمعرفة والاستكشاف في العلا ضمن الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن”:  معهد الممالك يكشف أنّ دراسة حديثة لمنطقة العلا أكّدت وجود إحدى أقدم سلاسل الهياكل الأثرية في العالم
5 hours ago
‫دومينيكا تؤسس علاقات ثنائية مع أفغانستان وتوسع المجتمع العالمي
‫دومينيكا تؤسس علاقات ثنائية مع أفغانستان وتوسع المجتمع العالمي
6 hours ago
Abacus Cambridge Partners named 2020 Apigee Emerging Partner of the Year in EMEA
Abacus Cambridge Partners named 2020 Apigee Emerging Partner of the Year in EMEA
6 hours ago
A new collaboration between SNOMED International and ICH promotes seamless data exchange in support of public health
A new collaboration between SNOMED International and ICH promotes seamless data exchange in support of public health
7 hours ago
‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: لنتحدث حول شينجيانغ: ليو شين تجري حوارًا مع ثلاثة سفراء بالصين
‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: لنتحدث حول شينجيانغ: ليو شين تجري حوارًا مع ثلاثة سفراء بالصين
7 hours ago

Categories

Trending News

Archives

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.