‫أعلنت جي آند دبليو إليكتريك موافقتها على براءات اختراع متعددة لأتمتة الطور الأحادي لشبكات توزيع الطاقة.

بولينجبروك، إلينوي، 15/ديسمبر/2021 PRNewswire// — أعلنت اليوم شركة جي آند دبليو إليكتريك -المورد العالمي لمعدات الطاقة الكهربائية منذ عام 1905 موافقتها على براءة اختراع لعزل موقع الأعطال أحادية الطور(FLISR)، واستعادة الخدمة على شبكات توزيع الطاقة، مما يؤدي إلى تحسين مؤشرات الموثوقية من خلال عزل الطور الوحيد المتأثر بالعطل.

توفر (FLISR) أحادي الطور حلًا للخطأ الأكثر شيوعًا في صناعة المرافق- خط أحادي الطور للعطل الأرضي. من خلال أطوار (FLISR) الثلاثية- حتى في حالة وجود عطل معين يتضمن مرحلة واحدة أو مرحلتين فقط- يتم قطع التيار الكهربائي لجميع العملاء على خط الكهرباء المتأثر.

تستطيع المرافق من خلال تقنية FLISR أحادية الطور، فضلًا عن تحسين توافر الطاقة والموثوقية أن تعيد توجيه الطاقة تلقائيًا، كما يمكنها تقليل عدد العملاء المتأثرين بانقطاع التيار، وخفض مدة الانقطاع من ساعات إلى مجرد ثوانٍ معدودة.

قال جون مولر، رئيس مجلس إدارة ومالك جي آند دبليو إليكتريك ” في الآونة الأخيرة، أصبحت فكرة إعادة تكوين شبكة الطاقة تلقائيًا من خلال FLISR، وخفض الجهد الوسيلة الأساسية لمزودي الطاقة للوصول إلى أهدافهم المتعلقة بالموثوقية” “وبشأن التحول إلى الأتمتة أحادية الطور، يمكننا دعم أهداف موثوقية أكبر، ووضع معيار جديد لموثوقية نظام الطاقة، مع زيادة رضا العملاء”

وبشكل تقليدي، تم تنفيذ أنظمة FLISR وخفض الجهد على ثلاث مراحل. بالرغم من ذلك، يمكن للمرافق من خلال التحول إلى العمليات أحادية الطور الحصول على مسار لتحقيق مكاسب متزايدة ومستدامة بشأن موثوقية النظام. تقدم جي آند دبليو إليكتريك أحدث الابتكارات في تقنية FLISR، مثل أتمتة المرحلة الواحدة، لمساعدة المرافق على تقليل مدة الانقطاعات وتوقير طاقة أكثر موثوقية للعملاء.

وأضاف مولر “ستتيح براءات الاختراع هذه لشركة جي آند دبليو إليكتريك مواصلة تطوير تقنية الطور الأحادي، والاستمرار في تقديم أحدث ما توصلت إليه أتمتة FLISR” “لا تعمل أتمتة الطور الأحادي على زيادة الموثوقية فحسب، بل تزيد أيضا من الأمان عندما يتعلق الأمر بمقاييس توزيع الطاقة. في الواقع، يقل عدد التساؤلات والمخاوف المتعلقة بالأحمال ثلاثية الطور عند تطبيق الطور الأحادي على العمليات والأنظمة”

للمزيد من المعلومات حول FLISR أحادي الطور، تفضل بزيارة https://www.gwelectric.com/ products/power-grid- automation/fault-location- isolation-and-service- restoration/.

حول شركة جي آند دبليو إلكتريك

منذ عام 1905، ساعدت جي آند دبليو إلكتريك في تزويد العالم بحلول ومنتجات مبتكرة لشبكات الطاقة الكهربائية. ومع تقديمها أول جهاز إغلاق للكابلات القابلة للفصل في أوائل القرن العشرين، بدأت شركة جي آند دبليو إلكتريك في بناء سمعة للحلول الهندسية المبتكرة من أجل تلبية احتياجات مصممي الأنظمة. ومن خلال الالتزام الدائم برضاء العملاء، تتمتع جي آند دبليو إلكتريك بسمعة عالمية بسبب منتجاتها عالية الجودة وخدمتها المتفوقة. لمزيد من المعلومات حول جي آند دبليو إلكتريك، قم بزيارة موقع الويب الجديد الخاص بهم على www.gwelectric.com. تابع جي آند دبليو إلكتريك على تويتر @GW_Electric وعلى لينكد إن.

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