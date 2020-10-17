‫أطلقت جي يو دي كير برنامج الشركاء الدوليين لغرفة جناح متنقلة، الحل الجذري لعزل المريض

شنتشن، الصين،, 17 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أطلقت شركة جي يو دي كير (JUD care)، وهي مؤسسة رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجال الحلول الطبية والصحية الذكية، برنامج الشركاء الدوليين من أجل غرفة جناح متنقلة تم إطلاقها حديثًا (“sRoom”)، وهذه الغرفة تُعد الحل الجذري لعزل المرضى الذي يمكّن الطاقم الطبي من إنشاء غرف عزل للطوارئ بسرعة في مواقع مختلفة.يمكن تكريب غرفة عزل ضغط سلبي لشخص واحد بمساحة تزيد عن 6 أمتار مربعة، وذلك في غضون 10 دقائق فقط، مما يجعلها جهازًا مهمًا للطوارئ الصحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الأمراض المعدية.كما يتم تشجيع الأشخاص أو المنظمات المهتمة ببرنامج الشريك الدولي على الاستفسار عن طريق التواصل مع الشركة مباشرةً من خلال judcare@clearofchina.com .

قال هي وي، مدير العمليات في شركة جي يو دي كير قائلًا: “العزل هو الحل الأساسي والنهائي للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي ومكافحتها.تُعد غرفة الجناح المتنقلة من جي يو دي كير، والتي تمثل بشكل جيد مهمتنا، وتمكين الرعاية الصحية بالتكنولوجيا والبدء، الحل الجذري للعزل الفوري، ومساعدة الطاقم الطبي على تنفيذ تدخلات سريعة وموثوقة لاحتواء انتشار الفيروس، وكذلك حماية صحة الإنسان.”إن التفشي المفاجئ والانتشار السريع لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم شدد على الحاجة إلى التنسيق الدولي.ونحن نرحب بمزيد من الناس للانضمام إلينا كشركاء دوليين لنا في هذه المعركة العالمية”.

توفر غرفة sRoom عزلًا تامًا، وترشيحًا متقدمًا، وتعويض جو الغرفة بهواء منعش جديد، مما يخلق بيئة ضغط سلبي تمنع تسرب الهواء الملوث وتقلل من تركيز الجسيمات المعدية داخل الغرفة.كما تخلق المظلة المقاومة للحريق مساحة محكمة الإغلاق، ونظام قفل الباب الأوتوماتيكي يلغي ملامسة اليد مما يقلل من مخاطر النقل.وفي الوقت نفسه، توفر فلاتر الهواء المتعددة الهواء النقي بمعدل 150 م مكعب في الساعة،بينما يلتقط مخرج العادم المزود بفلتر هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) ونظام التطهير المزدوج أكثر من 99.99% من الجسيمات، مما يؤدي إلى تهوية الغرفة أكثر من 12 مرة في الساعة لتقليل تركيز مسببات الأمراض.

ومن أجل خلق بيئة طبية ذكية وفعالة، تم تجهيز الغرفة بمجموعة واسعة من التفاعلات الذكية.كما تُراقَب الغرفة وتعرض المعلومات المهمة في الوقت الفعلي على شاشة LCD تعمل باللمس، بما في ذلك ضغط الغرفة ودرجة الحرارة ومستويات الرطوبة وجودة الهواء والمزيد.وفي الوقت نفسه، يحافظ نظام التحكم في درجة الحرارة القابل للضبط على درجة حرارة تتراوح بين 20-26 درجة مئوية، مما يخلق بيئة طبية مريحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الغرفة نظام آمن وموثوق.من خلال مصدر طاقة احتياطي للطوارئ ونظام تحكم مزدوج، بالإضافة إلى رسائل تذكير تلقائية توضح عمر خدمة المكونات، تحافظ sRoom على استمرار العمليات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا الحل الفعال من حيث التكلفة متنقل للغاية وسهل النشر، وذلك بفضل عجلاته الشاملة وشكله المضغوط عند طيه.عند الإعداد، يمكن للغرفة استيعاب سرير مستشفى ومعدات طبية وحتى مرحاض جاف مدمج ومقبس وأنبوب أكسجين.بعد الاستخدام، يمكن ببساطة تطهير الإطار المعدني والقماش القابل لإعادة الاستخدام وطيهما وتخزينهما.

من خلال توفير عزل فوري للمريض والتحكم الفعال في العدوى من خلال تجربة بديهية، تقدم غرفة الجناح المتنقلة sRoom قيمة كبيرة لأقسام صحية واسعة النطاق باستثمار مفيد لمرة واحدة، حيث تعمل كمعدات رئيسية في سيناريوهات الرعاية الصحية المختلفة.

نبذة عن جي يو دي كير

شركة جي يو دي كير (JUD Care) هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجال الحلول الطبية والصحية الذكية.ويقع مقر شركة جي يو دي كير الرئيسي في شنتشن، الصين، كما تمتلك الشركة شبكة بحث وتطوير وتسويق وخدمة كاملة وأكثر من 1,400 موظف.كما يمكن العثور على منتجاتها وخدماتها في أكثر من 3,500 مستشفى في 30 مقاطعة عبر الصين وأكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى : https://s-room.clearofchina. com/ أو متابعتنا من خلال: https://www.linkedin. com/company/judcare/

الفيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=0LzqjJiNm6o

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1314078/JUD_care_sRoom. jpg