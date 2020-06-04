‫أصبحت شركة Qubz الممثل الحصري لشركة MGID في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتبنى شركة Qubz تكنولوجيا شركة MGID المبتكرة لتقديم الإعلانات الأصلية ( الإعلانات المدمجة المحلية ) التي تستهدف سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي، ٤ يونيو، ٢٠٢٠: أعلنت شركة MGID وشركة Qubz عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توفير فعالية إعلانية محسنة لجهات التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. متميزًا بتقنية الإعلان المبتكرة وأدوات تحسين الحملات من شركة MGID ، وسوف تمثل شركة Qubz حصريًا شركة MGID في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سوف يسمح هذا التحالف بين Qubz وMGID بمساعدة الناشرين على تحقيق أهدافهم المتعلقة بتحقيق الدخل وزيادة الجمهور المستهدف، بالإضافة إلى تمكين المعلنين من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للعلامة التجارية والفعالية من خلال الإعلانات الأصلية ( الإعلانات المدمجة المحلية ).

“تعمل شركة MGID باستمرار على تطوير منتجاتها لتوفير شيء ذي قيمة حقًا للناشرين والمعلنين عبر الإنترنت. هذا هو السبب في أننا مهتمون جدًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع طلبها الكبير على أدوات الإعلان الرقمي الجديدة. “يتماشى هذا تمامًا مع خبرة شركة Qubz وفهمها العميق للمسوقين في البلدان الناطقة باللغة العربية. إننا متأكدون من أن اتحاد أصولنا سيزيد من عدد الزيارات، التفاعل والأرباح للمعلنين وشركاء النشر في المنطقة “.

“شركة QUBZ متحمسة للغاية وفخورة بتمثيل شركة MGID في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نسعى جاهدين من أجل الابتكار، ومع MGID يمكننا إتقان سوق التكنولوجيا، إلى جانب الخبرة ، ستكون عناصرنا لتوسيع إمكانات المنطقة “.

عن MGID:

MGID هي شركة رائدة في مجال الإعلان المحلي ( الإعلانات المدمجة المحلية) وتقدم منصة تعتمد على الأداء لشراء الإعلانات الأصلية ( الإعلانات المدمجة المحلية) وبيعها وإدارتها في الوقت الفعلي. تخدم شبكة MGID العالمية ٨٥٠ مليون قارئ فريد مع ١٨٥ مليار توصية شهريًا.

تساهم تقنية الشركة الحائزة على الجوائز والفلسفة القائمة على الأداء في تقديم جودة متسقة وخبرات عالية للمستخدم. وينتج عن ذلك زيادة في الحركة، المشاركة والربح للمعلنين وشركاء النشر.

تأسست في عام ٢٠٠٨ ، ويقع المقر الرئيسي لشركة MGID في لوس أنجلوس ، ولها مكاتب إضافية في أوروبا وفي جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.mgid.com

عن QUBZ:

Qubz هي خبيرة في شبكة الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ونحن نؤمن بالابتكار والتميز.

مهمتنا هي ربط الناشرين والمعلنين المناسبين من أجل زيادة إيرادات الناشرين وعائد الاستثمار للمعلنين مع التركيز على الأداء.

تساعد شركة Qubz الناشرين في زيادة عائداتهم باستخدام تقنية الإعلان الأصلي ( الإعلانات المدمجة المحلية) عالية الجودة واتباع الأرقام وراء موقع الويب.

نحن نركز على كيفية وصول المعلنين المحليين والدوليين إلى الجمهور المناسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مع التركيز على الدول الناطقة باللغة العربية.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.qubz.io

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