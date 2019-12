‫أربعة سفن سياحية كبيرة ترسو للمرة الأولى في وقت واحد بميناء سانت كيتس، مدعومة بأموال برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار

ورغم أن العمل لم ينته على الوجه الأكمل إلا أن توافر رصيف ثانٍ يعني أن تلك الجزيرة الصغيرة يمكنها أن تستوعب بالفعل سفن Seabourn Odyssey و Celebrity Summit فضلاً عن Anthem of the Seas و Britannia. ويعني وجود المزيد من الزوار إنفاق المزيد من الأموال في المطاعم ومناطق الجذب القريبة من الميناء، في حين يتسنى لمنظمي الرحلات السياحية زيادة حجم خدماتهم ونطاقها. وينعكس ذلك في شكل مزيد من فرص العمل وتحسين الأجور وارتفاع هوامش الربح والمزيد من فرص التطوير على المستويين الفردي والوطني على حد سواء. يمثل الرصيف السياحي الثاني من حيث المبدأ علامة اقتصادية جديدة فارقة لجزر الكاريبي التي تحدها بالكثير من الآمال.

You May Also Like