‫أدنوك للتوزيع تدشن جيلاً جديداً من متاجر التجزئة

وبهذا يتفادى العملاء الذين على عاجلة من أمرهم الانتظار لحين تفرغ العاملين. وعلى خلاف نقاط البيع الذاتية الحالية في متاجر التجزئة، لا يتطلب الأمر من العملاء مسح مشترياتهم، بل عليهم فقط مسح البطاقة المصرفية أو بطاقة الهوية الإماراتية أو مسح رمز الـــQR، واخذ مشترياتهم والخروج، حيث يتم خصم قيمة المشتريات بعد مغادرة العميل للمتجر إما عن طريق التطبيق أو البطاقة المصرفية التي استخدمها لدخول المتجر؛ وتُحفظ جميع تفاصيل عملية الشراء في التطبيق أو الإيصال الإلكتروني.

وقد زودت جميع رفوف متجر واحة أدنوك بشاشات عرض إلكترونية تُبين سعر المنتج والعرض الترويجي المتاح. كما سيتم إضافة العروض والحملات الترويجية وتحديثها آنياً، حيث ستحدث الأسعار باستمرار لضمان حصول العملاء على أفضل العروض بمجرد توفرها.

وكانت التقنيات السابقة تستخدم الكاميرات فقط لتتبع العملاء خلال تسوقهم في المتجر، لكن في متاجرنا الحديثة يتم استخدام التقنيات المتطورة عبر مجسات لقياس وزن الرفوف، وتتيح المعلومات المتحصل عليها عبر الكاميرات ومجسات قياس الوزن تتبع العملاء بدقة أكثر عند التسوق وضمان أقصى درجات الدقة والسرعة عند إنشاء سلة العميل.

وإلى جانب شراء الوجبات الخفيفة والمستلزمات الضرورية. تتيح متاجر “ADNOC Go” فرصة الحصول على القهوة الممتازة والأطعمة الطازجة، حيث سيكون بمقدر العملاء التسوق كعائلة باستخدام رمز QR موحد عند الدخول. وبمجرد مسح أفرد العائلة للرمز ودخول المتجر، سيتم تتبعهم كمجموعة واحدة، حيث ستضاف كل المنتجات التي أخذها أفراد العائلة من الأرفف إلى سلة افتراضية موحدة.

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