‫أخبار سارة لأصحاب الأعمال الذين يتطلعون للحصول على جنسية ثانية عن طريق الاستثمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2021

/PRNewswire/ — هل أنت أحد رجال الأعمال الذين يحتاجون للسفر إلى الصين قربيا؟

هل تتطلع للحصول على جنسية أخرى عن طريق الاستثمار لجعل سفرك أسهل؟

إذن، لدينا أخبار سارة لك.

في آخر مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة سيتراست غلوبال CTrustGlobal، اكتشفنا أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الأسرع والأسهل والأقل تكلفة، يرنامج كومنولث الدومينيكا، يتيح لك الآن السفر بدون تأشيرة إلى الصين.

برنامج دومينيكا هو واحد من أقدم برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار تم إطلاقه في العام 1993 وهو يتميز باتباع إجراءات صارمة للعناية الواجبة لاختيار المتقدمين المختارين لمنح جوازات سفر دومينيكا لهم.

“هذا حقًا قرار تاريخي من قبل حكومةات كلا البلدين العظيمين، فهو سيزيد بشكل كبير من حرية الحركة لحاملي جوازات سفر دومينيكا ويعزز أعمالهم مع الصين، المركز الدولي للأعمال“، كما يقول المدير التنفيذي لشركة سيتراست غلوبال.

سيتراست غلوبال هي الشركة الأولى وواحدة من الشركات الرائدة في مجال المواطنة من دول الكاريبي في الشرق الأوسط؛ وهي لديها فروع في العديد من البلدان حول العالم.

من خلال توفير جواز سفر ثان للعملاء، فإن ذلك يساعدهم على:

· السفر حول العالم بدون تأشيرات والتمتع بالسفر بدون قيود.

· إدارة أعمال شفافة في العديد من البلدان

· دومينيكا لا تفرض على مواطنيها ضرائب علي الدخل الخارجي.

“سيختبر المرء الحرية الحقيقية بعد الحصول على الجنسية الثانية”، كما يقول المدير التنفيذي لشركة سيتراست غلوبال، مضيفا أنه “يمكن للمرء السفر بدون تأشيرة حول العالم في أي وقت وفي أي مكان، وغير ذلك الكثير.”

“في الأوقات الحالية وبسبب انتشار الوباء، شهدنا زيادة بنسبة 65 في المئة في حجم الاستفسارات من البلدان النامية مثل الهند وباكستان ودول الشرق الأوسط مثل لبنان وسوريا والعراق والأردن. نتوقع ارتفاعًا كبيرًا في الطلب بعد إضافة الصين إلى قائمة الدول التي يمكن فيها لحاملي جواز سفر دومينيكا الدخول إليها من دون تأشيرة”، كما “يقول الرئيس التنفيذي لشركة سيتراست غلوبال.

يمكن للفرد الحصول على جواز سفر دومينيكا بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة بدفع مبلغ يبدأ من 100،000 دولار أميركي عبر خيار التبرع ويمكن لعائلة من أربعة أفراد أن تقدم ما لا يزيد على 175،000 دولار أميركي بالإضافة إلى بعض الرسوم الأخرى للحصول على الجنسية الدومينيكية.

في ما يلي إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الحصول على جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار

هل يمكن للأطفال من زيجات سابقة الحصول على الجنسية؟

يمكن للأطفال من الزيجات السابقة الحصول على الجنسية. ولكن يتوجب الحصول على موافقة مصدقة من الوالد/الوالدة الثاني للطفل.

هل أحتاج لزيارة الدولة للحصول على الجنسية؟

لا حاجة لزيارة دومينيكا للحصول على الجنسية.

هل من الضروري التخلي عن جنسيتي؟

لا داعي للتخلي عن جنسيتك، حيث تسمح دومينيكا بالجنسية المزدوجة.

كيف يمكن الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة باستخدام جواز سفر دومينيكا؟

يمكن لمواطني دومينيكا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طويلة الأجل للولايات المتحدة صلاحيتها 10 سنوات، مع الحق في البقاء في تلك الدولة لمدة تصل إلى 6 أشهر في السنة. يمكن تقديم طلبات التأشيرة إلى إحدى قنصليات الولايات المتحدة ويكون قرار المنح من قبلهم.

في أي الحالات يمكن رفض طلبي للحصول على الجنسية؟

· عبر تقديم معلومات خاطئة.

· وجود إدانة أو إجراءات جنائية معلقة بشأن جرائم جنائية في أي بلد من دول العالم ضد صاحب طلب الجنسية.

· إذا كان مقدم الطلب يشكل تهديدًا محتملاً للنظام العام أو الأمن القومي أو تهديدًا للنظام العام أو الأمن القومي للدولة واي دول أخرى تربطها علاقات مع دولة دومينيكا أو المساس بسمعة دومينيكا أو أي دولة أخرى.

· إذا تم رفض طلبك للحصول على تأشيرة من احدى الدول التي يجوز لحامل جواز دومينيكا السفر اليها من دون تأشيرة.

لمزيد من المعلومات ولمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على جنسية دومينيكا، اتصل بمكتب شركة سيتراست غلوبال.