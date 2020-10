‫آفاق الأعمال للرؤساء التنفيذيين العالميين مختلطة على نحو مطرد مقارنة بشهر مارس؛ واتفاق بالإجماع تقريبًا على أن التعديلات الأخيرة في الأعمال ستكون لها فوائد طويلة الأجل وفقًا لاستطلاع منظمة الرؤساء الشباب الجديد

نيويورك، 6 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أفاد ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين في 100 دولة عن توقعات أعمال سلبية أكثر بكثير مما كانت عليه في 1 مارس 2020، وفقًا لمسح جديد أجرته منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، مجتمع القيادة العالمي المكون من 28,000 رئيس تنفيذي.

وبينما يوجد 49 في المائة لديهم نظرة مستقبلية سلبية، فقد صرح أكثر من ثلث (37%) من المستجيبين أن توقعات أعمالهم إيجابية بشكل طفيف أو ملحوظ في هذا الاستطلاع الجديد، YPO Global Pulse (مؤشر الثقة العالمي لمنظمة الرؤساء الشباب): The New CEO Frontier: (حدود الرئيس التنفيذي الجديد) Leading in the Post-COVID World(القيادة في عالم ما بعد كوفيد). كلا الرأيان يمثلان تحسنا ملحوظا عن بيانات استطلاع منظمة الرؤساء الشباب السابق.

وقد أجري الاستطلاع في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر على 2,572 مشارك، ويقدم الاستطلاع رؤى حول التوقعات الاقتصادية الحالية لقادة الأعمال، وتوقعات الأعمال على مدار عام، ووجهات نظر حول التأثير الدائم للوباء على مكان العمل.

تتضمن النتائج الإضافية الرئيسية ما يلي:

· القادة أكثر تفاؤلاً بشأن نمو الإيرادات في الـ 12 شهر المقبلة، ولكن تم تقسيم المشاركين مع 39٪ توقعوا زيادة 10٪ أو أكثر في الإيرادات بينما توقع 35٪ انخفاضًا بنسبة 10٪ أو أكثر.

· أما توقعات القوى العاملة فقد كانت أقل تنوعًا. يتوقع معظم المشاركين (بنسبة 45٪) أن يكون العدد الإجمالي للموظفين هو نفسه طوال السنة، بينما يتوقع 30٪ أن ينخفض العدد الإجمالي للموظفين بنسبة 10٪ أو أكثر.

· في حين يتوقع العديد من القادة (بنسبة 40٪) أن يظل إجمالي استثماراتهم الثابتة كما هو في العام المقبل مع تقسيم الباقي بالتساوي بين زيادة أو نقصان بنسبة تزيد عن 10٪.

· ترتيبات العمل المرنة للموظفين مستمرة. كما أفاد أكثر من ثلاثة أرباع (بنسبة 78٪) الرؤساء التنفيذيين بأنهم سيستمرون في تقديمها لهم في عالم ما بعد كوفيد.

· يعتقد الرؤساء التنفيذيون أن تعديلات الأعمال التي أجروها على الاستثمارات الرقمية أو التقنية (والتي بلغت نسبتها 51٪)، والعمليات الأقل حجمًا بما في ذلك تخفيض القوى العاملة (بنسبة 46٪) وزيادة المرونة (بنسبة 43٪) نتيجة للوباء ستحقق أكبر الفوائد على المدى الطويل.

· السفر لأغراض العمل لا يزال غير مؤكد. في حين أن معظم قادة الأعمال (بنسبة 47٪) يشعرون بالراحة الآن للسفر إلى حدث شخصي محلي، فإن الراحة حول السفر العالمي مختلطة إلى حد كبير حيث أن 12٪ جاهزًا الآن بينما 27٪ غير متأكدين من الوقت الذي سيكونون فيه جاهزين.

منهجية مؤشر الثقة العالمي لمنظمة الرؤساء الشباب:

مؤشر الثقة العالمي لمنظمة الرؤساء الشباب: حدود الرئيس التنفيذي الجديد: تم إجراء القيادة في عالم ما بعد كوفيد من قِبَل منظمة الرؤساء الشباب في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2020 من خلال استطلاع عبر الإنترنت. وقد شارك فيه هذا الاستطلاع عدد إجمالي 2,572 من أعضاء منظمة الرؤساء الشباب. وقد كان هامش الخطأ في أخذ العينات يزيد أو ينقص بنسبة 1.84 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95 في المائة.

نبذة عن منظمة الرؤساء الشباب ( YPO )

منظمة الرؤساء الشباب (YPO) هي مجتمع القيادة العالمي الذي يضم أكثر من 28000 من الرؤساء التنفيذيين في 142 دولة والذين يجمع بينهم إيمانًا مشتركًا بأن العالم بحاجة إلى قادة أفضل. وقد حقق كل عضو من أعضائنا نجاحًا قياديًا كبيرًا في سن مبكرة. يقود جميع الأعضاء الشركات والمؤسسات التي تساهم بـ 9 تريليون دولار أمريكي في الإيرادات السنوية. يلهم أعضاء YPO ويدعمون بعضهم البعض من خلال التعلم من الأقران والتجارب الاستثنائية في مجتمع شامل يحظى بالمشاركة المفتوحة والثقة. تفضل بزيارة ‪ypo.org للحصول على المزيد من المعلومات.

