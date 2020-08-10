‫آب غاليري AppGallery يواصل الازدهار في السوق المصري

آب غاليري في مصر يواصل النمو، مقدما تنوعا أكبر من التطبيقات المهمة وذات الجودة للمستخدمين المصريين

اعترافا بالتزامه لشركائه في مصر، آب غاليري يظهر قوة التسويق الإقليمي لأربعة من أكثر تطبيقاته شعبية

شنجن، الصين، 10 أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — إذ يزود عملاءه بالتطبيقات الجديدة الأكثر ابتكارا، واصل آب غاليري في مصر نموه خلال العام الماضي. واحتفالا بهذا النجاح في السوق المحلي، تم اختيار أربعة شركاء لتجربة قيمة التسويق الإقليمي كجزء من الحملة العالمية. وإذ تحفز المطورين على تحقيق الإمكانات الكامنة في أعمال التطبيقات بفضل آب غاليري، يتم تنفيذ هذه الحملة في 20 بلدا بما فيها مصر.

آب غاليري: سوق تطبيقات يجمع التطبيقات العالمية والمحلية عالية الجودة

إذ يعتبر واحدا من ثلاثة أسواق كبيرة للتطبيقات في العالم، يعطي آب غاليري الأولوية للاحتياجات المتنوعة لجمهوره في جميع أنحاء العالم من خلال توفير أفضل التطبيقات الجديدة على الصعيدين العالمي والمحلي. يُظهر مستخدميآب غاليريالبالغ عددهم 460 مليون مستخدم في 170 منطقة نمو المنصة، حيث تمثل احتياجات المستهلكين نقطة محورية رئيسية.

تتطلعهواويإلى المطورين المحليين، وتدعوهم إلى إدراج تطبيقاتهم علىآب غاليريلتلبية طلب المستهلكين مع دعم السوق المحلية. من خلال عروض التكنولوجيا المبتكرة ودعم التسويق المتقدم، يقدمآب غاليريطريقًا تنافسيًا للمطورين.

نظرًا لكونها أحد الأسواق الرئيسية لـآب غاليري، فقد شهدت مصر تسارعاً في استخدام التطبيقات المحلية. وقد تمكنآب غاليريفي مصر من تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى بعض التطبيقات والخدمات المحلية الأكثر شعبية التي يحتاجون إليها. يمكن للعملاء الآن الاستمتاع بتطبيقات مثل JUMIA Online Shopping و imo و Ana Vodafone و CIB Egypt Mobile Banking، وكلها متوفرة علىآب غاليري.

مساعدة الشركاء على النمو من خلال الترويج الإقليمي

وللتدليل على التزامآب غاليريبالنمو في السوق المصري، وكجزء من الحملة العالمية، تم اختيار أربعة من أكثر التطبيقات شعبية في البلاد لترويج إقليمي إضافي لتعزيز تأثير العلامة التجارية.

ولتشجيع الشركاء على تحقيق إمكانات أعمالهم من خلال التسويق المستهدف، توضح الحملة قيمة الترويج الداعم لـآب غاليري. تم الترويج للشركاء الأربعة عبر الإعلانات التجارية التلفزيونية ومنصاتآب غاليريالإقليمية، والتي تضم لقطات فيديو وصور داعمة تم تحضيرها خصيصًا للحملة.

كجزء من الحملة الأوسع، استفاد شركاءآب غاليريفي مصر من زيادة الوعي بالعلامة التجارية في السوق المحلي، مما أدى إلى زيادة تنزيل التطبيقات والمشاركة.

بالاستفادة من إمكانات التسويق الشاملة، تلقت التطبيقات التالية دعمًا إضافيًا كجزء من الحملة:

CIB Egypt Mobile Banking — إذ يعتبر طريقة مريحة لتحويل الأموال واستخدام بطاقات الائتمان والوصول إلى صناديق الاستثمار والعديد من الميزات الأخرى، يوفر تطبيق CIB لعملاء CIB في مصر وصولاً سهلاً وآمنًا إلى حساباتهم المصرفية .

— إذ يعتبر طريقة مريحة لتحويل الأموال واستخدام بطاقات الائتمان والوصول إلى صناديق الاستثمار والعديد من الميزات الأخرى، يوفر تطبيق لعملاء في مصر وصولاً سهلاً وآمنًا إلى حساباتهم المصرفية Olx Arabia — منصة التسوق العالمية Olx تحظى بشعبية في السوق المصري، مع شبكة متنامية من المتاجر الرائدة التي يمكن للعملاء تصفحها .

— منصة التسوق العالمية تحظى بشعبية في السوق المصري، مع شبكة متنامية من المتاجر الرائدة التي يمكن للعملاء تصفحها Watch iT! – إذ تعتبر منصة الترفيه التي تحظى بشعبية متزايدة، Watch iT! ، تقدم مجموعة مخصصة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام .

– إذ تعتبر منصة الترفيه التي تحظى بشعبية متزايدة، ، تقدم مجموعة مخصصة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام Otlob — بصفتها المنصة الأولى لتوصيل الطعام عبر الإنترنت في مصر، توفر Otlob مجموعة متنوعة من خيارات طلب الطعام الدولية والمحلية للعملاء من أكثر من 2000 مطعم .

شهد كل شريك زيادة في تنزيلات المستخدمين، مع موارد التسويق الإقليمية لـآب غاليريالتي تقود هذا التقدم.

التزام آب غاليري

من خلال التزامها بالسوق المصري، ساهمتآب غاليريفي زيادة أرقام التنزيل ومشاركة المستهلكين في التطبيقات المحلية. من خلال دعم المطورين في مناطق السوق الرئيسية، يمكن لـآب غاليريضمان تزويد عملائها بأفضل اختيارات التطبيقات الممكنة.

آب غاليريملتزم بالاستماع إلى عملائه. من خلال خدمة “قائمة الأمنيات”، يمكن للمستخدمين إرسال أسماء التطبيقات التي يرغبون في رؤيتها علىآب غاليري، وتلقي إشعار بمجرد توفرها. منذ يناير 2019، استضافتآب غاليري أكثر من 580 تطبيقًا استجابة لقائمة الرغبات.

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