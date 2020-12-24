يو تي للتقنية تشغل تطوير مدينة أبو ظبي الذكية بنظام هواوي لإمداد الطاقة غير المنقطع

شنجن، الصين، 24 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — مدينة أبو ظبي، الواقعة على جزيرة في الخليج العربي، وعاصمة الإمارات العربية المتحدة – كانت ذات يوم تعتمد بشدة على النفط. غير أن المدينة غيرت ملامحها وأصبحت اليوم وجهة سياحية رائدة، حيث توفر مستوى معيشة مرتفعًا مع شبكة نقل متطورة للغاية وتركز على تطوير العلوم والتكنولوجيا. ولكي تظل المدينة في الطليعة، فقد حولت أولوياتها الآن إلى تطوير المدن الذكية.

تم إطلاق إحدى مبادرات المدن الذكية – مدينة مصدر – منذ عشر سنوات. وإذ تقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي، الهدف هو تطوير المنطقة إلى مركز للتقنية للشركات في جميع أنحاء العالم. في الواقع، في مؤشر المدينة الذكية للعام 2019، الذي نشره معهد التنمية الإدارية، تحتل أبوظبي المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، بعد جارتها الشمالية، دبي بقليل. وعلى الصعيد العالمي، تحتل أبوظبي المرتبة 56، متقدمة بشكل ملحوظ على المدن الكبرى الدولية مثل طوكيو وأوساكا.

في العام 2019، عُقدت أول قمة للمدن الذكية في أبوظبي، كونها تعد معلم بارز في هذا المجال، حيث كانت القمة بمثابة منصة انطلاق لبناء مدينة ذكية كان لها تأثير حقيقي على حياة الناس، حيث قدمت معايير أعلى من حيث الموثوقية وكفاءة الطاقة.

قوة موثوقة للمنازل الذكية

تؤثر المنازل الذكية، التي هي جزء لا يتجزأ من أي مدينة ذكية، بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان – وبشكل كاف كما هو واضح، مما يسمح لها بتجربة فوائد الذكاء بشكل مباشر.

تلتزم شركة يوتي للتقنية (يو تي تي) الشركة المزودة لتطبيقات البيوت الذكية وأنظمة إدارة المباني الذكية المركزية – بجعل فكرة المدينة الذكية حقيقة واقعة للعملاء في جميع أنحاء البلاد. بينما تشارك الشركة في العديد من مشاريع المدن الذكية في أبو ظبي، فإن مشروع جزيرة الريم – الذي يمتد على ستة أبراج و 1272 شقة – هو واحد من أكثر المشاريع طموحًا. تم تصميم المشروع خصيصًا لعملاء الطبقة المتوسطة، وقد تم تقسيمه إلى مرحلتين، وفي كل مرحلة، كانت هناك حاجة إلى مجموعتين من شبكات التحكم في الوصول الأمني المعزول جسديًا , وكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة. واحتاج المشروع أيضًا إلى مجموعة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم اتصالات وتخزين ومعالجة البيانات. ولضمان مصدر طاقة موثوق لجميع هذه الأجهزة، كان لدى يو تي للتقنية أيضًا فكرة واضحة جدًا عما تتطلبه من نظام الإمداد غير المنقطع للطاقة (يو بي أس) UPS.

لا شك أن الموثوقية في أي نظام الإمداد غير المنقطع للطاقة هي الأساس. أرادت يو تي للتقنية وضع معايير على مستوى شركات الاتصالات، لضمان التحميل الدقيق حتى لشبكات الطاقة غير المستقرة، جنبًا إلى جنب مع التأثير البيئي المنخفض والكفاءة العالية. كما أرادت أن يكون لديها أنظمة إدارة محلية وعن بعد سهلة الاستخدام.

بناء قاعدة طاقة موثوقة

للمساعدة في تحقيق الأهداف والرئى الطموحة لحكومة الإمارات العربية المتحدة – المتمثلة في تقديم الخدمات والخبرات الذكية من خلال التقنيات المتطورة، وتسريع بناء المدينة الذكية، وبناء أبو ظبي الذكية – شرعت شركة يو تي للتقنية في إيجاد حل إمدادات الطاقة الأكثر موثوقية. بعد إجراء اختبار شامل والتحقق من مجموعة واسعة من الأنظمة، استقرت الشركة في النهاية على حل هواوي UPS2000-G من أجل بناء أساس طاقة قوي وموثوق لحلول البيوت الذكية الخاصة بهم.

بصفتها مزودًا عالميًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتمتع هواوي بسجل حافل في تقديم حلول إمدادات الطاقة الموثوقة، كما أن UPS2000-G عبارة عن نظام الإمداد غير المنقطع للطاقة من فئة الناقل يتمتع بمعايير تصميم عالية المستوى، مما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي للأجهزة الرئيسية. كما أنه يتفوق على المنافسين في مجموعة من المواصفات، بدءًا من جهد التيار وحماية زيادة التيار – 80–280 فولت مقارنة بـ 100–280 فولت، و 6 كيلو فولت / 5 كيلو أمبير مقابل 4 كيلو فولت / 2 كيلو أمبير – إلى قدرة التحميل الزائد بحد أقصى 150 ٪.

يوفر UPS2000-G أيضًا كفاءة عالية بشكل مذهل تصل إلى 95٪ – وقد يصل إلى 98٪ في وضعية التشغيل الاقتصادي – مع استهلاك منخفض للطاقة. كما ويعد أول يو بي أس يحصل على شهادة ENERGY STAR، بمتوسط كفاءة إنتاج أعلى بنسبة 5٪ من المعايير المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالإدارة على الإنترنت وعن بُعد، يتم توصيل جميع أنظمة الإمداد غير المنقطع للطاقة بمنصة إدارة موحدة، مما يبسط بشكل كبير عمليات واجهة المستخدم بالإضافة إلى صيانة الجهاز.

تجربة يو تي تي

وقال عدنان سوكوليجا، مدير البنية التحتية للمدينة الذكية في يو تي للتقنية: “نحن فخورون بتعاوننا مع شركة رائدة مثل هواوي، ونشعر بالرضا من أداء UPS2000-G منذ أن بدأنا العمل به. ونأمل أن تتاح لـ يو تي للتقنية وهواوي فرصة أخرى للعمل معًا طالما استمرت أبوظبي في متابعة تطوير المدن الذكية. نتوقع أن تواصل هواوي تقديم التقنيات والمنتجات والحلول الذكية المبتكرة، ومواصلة العمل مع يو تي للتقنية للمساهمة في بناء المدن الذكية في أبوظبي”.

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