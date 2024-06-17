يو برايم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يحتفلان بحفل التوقيع الرسمي في مدريد

PU Prime x AFA Official Signing Ceremony in Madrid

مدريد، إسبانيا, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — احتفلت شركة بيو برايم يو والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) رسميًا بشراكتهما الاستراتيجية خلال حفل توقيع في أكاديمية كرة القدم الأرجنتينية فاليكاس في مدريد.

شهد هذا الحدث المميز تعزيز التعاون العالمي طويل الأمد بين مؤسستين تجمعهما قيم مشتركة من الانضباط والاستراتيجية والدقة.

بدأ اليوم بلقاء و تعارف بين ممثلي بيو برايم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مما هيأ الأجواء ليوم من التعاون والاحتفال. وكانت ذروة الحفل هي التوقيع الرسمي على العقد وتبادل القمصان بشكل احتفالي، كرمز للشراكة الدائمة والالتزام المتبادل بين الطرفين. تلا ذلك جولة في مرافق الأكاديمية العالمية التي تعد موطنًا لبعض من أكثر المواهب الكروية الشابة الواعدة في الأرجنتين.

وفي كلمته الرئيسية، قال السيد دانيال بروس، المدير العام لشركة بيو برايم:

“نحن هنا اليوم في مدريد الجميلة للاحتفال بشراكة تجمع بين قوتين ملتزمتين بالتميز — بيو برايم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. يشتهر الاتحاد الأرجنتيني ببناء مواهب عالمية المستوى وامتلاكه لعلامة تجارية معروفة في جميع أنحاء العالم. وهذا ما تسعى إليه بيو برايم باستمرار، وهي على الطريق الصحيح لتحقيقه. تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة إلى الأمام في نمو أعمالنا، ويشرفنا أن يتم اختيارنا إلى جانب مثل هذه المنظمة المرموقة. نشكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على مشاركته في هذا الفصل الجديد المثير. نتطلع إلى شراكة طويلة ومثمرة، تدفع حدود النجاح وتحقق النمو لكلا المؤسستين.”

وقد أعرب السيد لياندرو بيترسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن دعمه لهذه الشراكة قائلاً:

“كرة القدم لغة عالمية، واليوم نضيف صوتًا جديدًا إلى قصتنا بترحيبنا بـ بيو برايم كشريك إقليمي قيّم في عالم الكرة الأرجنتينية. نفخر بهذه الشراكة المثيرة مع شريك يتشارك معنا قيم التميز، الابتكار، والالتزام بالأداء. مع بيو برايم، نتطلع إلى خلق تجارب ذات معنى توحد مشجعي كرة القدم وتحتفل بروح المباراة الجميلة. بيو برايم، نحن فخورون بتواجدكم معنا. مرحبًا بكم في عائلة AFA.”

اختتم اليوم بجلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع السيد خافيير سافيولا، نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق. حيث أتيحت للحاضرين فرصة حصرية لاكتساب رؤى مباشرة حول القيادة والإرث وقيمة الشراكات العالمية من أحد أكثر الرموز الرياضية إثارة للإعجاب.

شارك السيد خافيير سافيولا أفكاره حول التعاون:

“إنه شيء مميز حقًا. تمثيل الأرجنتين كان دائمًا شرفًا عظيمًا، ورؤية بيو برايم تدعم AFA يعني الكثير لنا جميعًا. تعكس هذه الشراكة روح فريقنا وتساعد في مشاركة هذه الشغف مع الناس حول العالم.”

يمثل هذا الحدث بداية شراكة طويلة الأمد بين بيو برايم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تهدف إلى الإلهام، المشاركة، وخلق قيمة دائمة في المجالين.

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عن بيو برايم

تأسست بيو برايم في عام 2015، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم حلول تداول مبتكرة عبر الإنترنت. نقدم اليوم منتجات مالية مُنظَّمة عبر مختلف فئات الأصول، تشمل الفوركس، السلع، المؤشرات، والأسهم. ملتزمون بتقديم تكنولوجيا متطورة وموارد تعليمية، ندعم المتداولين والمستثمرين في كل مرحلة، من المبتدئ إلى المحترف. مع وجود في أكثر من 190 دولة وتجاوز 40 مليون تنزيل للتطبيق، نكرس جهودنا لتمكين النجاح المالي وتعزيز مجتمع عالمي من المتداولين المتمكنين. اكتشف أحدث عروض بيو برايم وانضم إلينا في رحلة تداول مثمرة اليوم.

Chloe Lee

media@puprime.com

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