يوني أثينا تدخل في شراكة استراتيجية مع جامعة أكاشيا الأميركية

جامعة أكاشيا تثري مجموعة الدرجات المعترف بها ليوني أثينا ومساقات الساعات المعتمدة القصيرة فيها

أكسفورد، إنجلترا,30 أبريل / نيسان 2022/ PRNewswire/ — دخلت جامعة أكاشيا بالولايات المتحدة الأميركية في تعاون مع مؤسسة يوني أثينا، وهي مزود للتقنيات التعليمية مقرها المملكة المتحدة مع وصول عالمي للطلبة من خلفيات ومجتمعات متنوعة لتقديم العديد من البرامج المهنية والمساقات التعليمية القصيرة ذات التركيز المهني أو التقني. وإذ تلتزم بقيمة تكافؤ الفرص التعليمية، تهدف شراكة يوني أثينا—أكاشيا إلى خدمة مجتمع الطلاب المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا.

وإذ هي جامعة شاملة في عالم متنوع، تهدف جامعة أكاسيا إلى جعل التعليم متاحًا للجميع من خلال منح الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو ظروفهم، الفرصة للدراسة في مستويات التعليم العالي. وهي تعزز نوعًا مختلفًا من البيئة التعليمية التي تتميز بالتعاون المكثف في مجتمعات التعلم الافتراضية المهنية.

ومن خلال شراكتها الإستراتيجية مع يوني أثينا، ستقدم جامعة أكاشيا:

· برامج يوني أثينا الأكاديمية، التي تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم المعتمدة

· برامج الشهادات المهنية

· مساقات تعليمية قصيرة مجانية في تخصصات مختلفة على منصة يوني أثينا – وهي مجموعة متنوعة من الدورات التعليمية القصيرة المجانية مصممة أساسًا لتنمية مهارات الطلبة في مجالات محددة

تم تصميم هذه البرامج لتعزيز معرفة المتعلم وقدرات التفكير النقدي وتطوير الخبرة في هذه المجالات. تطمح يوني أثينا باستمرار إلى أن تكون في طليعة التعليم لتمكين المتعلمين، ورفع مهاراتهم في الوظائف الأكثر طلبًا في مكان العمل. وهي طورت نموذج توصيل يمكنه تلبية متطلبات الأفراد من جميع مناحي الحياة. يتم تقديم هذه البرامج من خلال مصادر تعليمية جيدة التصميم ويتم تقييمها من خلال مشاريع تتوافق مع معايير عالية للغاية.

وتشترك جامعة أثينا للتعليم العالمي وجامعة أكاشيا في نفس المهمة: توفير تعليم عالي الجودة من خلال أشكال مبتكرة من التعلم عبر الإنترنت. تمكّن كلتا المؤسستين الطلبة من الوصول إلى أهدافهم الشخصية والمهنية وأيضًا العمل من أجل الصالح العام للمجتمع.

“يسعدنا أن نتعاون مع يوني أثينا ونحن على ثقة من أن هذا التحالف سيساعدنا في تحقيق رؤيانا المشتركة. اكتسب التعلم الرقمي زخمًا في السنوات الأخيرة وكان في طليعة معركتنا من أجل تعليم سلس خلال سنوات الوباء. نعتقد أن جامعتي أكاشيا ويوني أثينا معًا يمكنهما فتح آفاق وفرص جديدة لمزيد من المتعلمين والمساعدة في نموهم المهني،” كما يقول السيد تيم آر مومان، رئيس جامعة أكاشيا.

“والقيم التي نعتز بها في يوني أثينا – وهي القدرة على تحمل التكاليف، وإمكانية الوصول، والمرونة، يتردد صداها مع تلك الخاصة بقيم أكاشيا، والشراكة بين المؤسستين ستمهد الطريق لمهن أكثر إشراقًا ونجاحًا للمتعلمين. وستزود المتعلمين بالمهارات العالية الطلب في مكان العمل ولكنها في حالة نقص لناحية العرض. كلانا نطبق أفضل الممارسات عندما يتعلق الأمر بتصميم البرامج وتقديمها ونلتزم تمامًا بخير الطلاب”، كما تقول السيدة فيروز ثايرينيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لأثينا غلوبال إديوكيشن .

واليوم، فإن يوني أثينا هي منصة خدمات تعليمية عالمية مخصصة لتوفير تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع أنحاء العالم، من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا وحتى الولايات المتحدة. وتشمل برامجها الأكاديمية درجات وشهادات الدكتوراه والماجستير من الجامعات الأعلى تصنيفًا وشهادات مهنية من هيئات شهيرة. كما تقوم بالاستفادة من التكنولوجيا لجعل تجربة الدارس بمثابة تجربة سهلة وغنية.

لمزيد من المعلومات عن منصة UniAthena ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://uniathena.com .

حول شركة أثينا غلوبال إديوكيشن:

أثينا غلوبال إديوكيشن أو أثينا للتعليم العالمي (Athena Global Education) عبارة عن مزود خدمات تعليمية عبر الإنترنت يُقدِّم برامج الماجستير، والدكتوراه، والدورات القصيرة بنظام الساعات المعتمدة بوتيرة دراسية ذاتية بالتعاون مع الجامعات الأوروبية وهيئات المؤهلات المهنية المرموقة. “أثينا” هي أحدث شركة لمجموعة ويستفورد التعليمية، وهي مجموعة متخصصة في تقديم خدمات التعليم العالي منذ عام 2009.