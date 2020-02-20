يوفزا تدشن المنصة السحابية المشتركة لإدارة أعمال الإنشاءات

تستفيد صناعة الإنشاءات من حل إدارة أعمال الإنشاءات الفعال من حيث التكلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 فبراير / شباط، 2020 PRNewswire

دشنت يوفزا تكنولوجيز م.ح – ذ. م. م “Yovza Technologies FZ-LLC” ، أكبر مزود لحلول تقنيات الإنشاءات الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة، أحدث منصات إدارة أعمال الإنشاءات يوفزا دوت كوم “ Yovza.com ” في دبي. ومن المنتظر أن يكون هذا الحل حلاً متكاملاً يربط الأعمال داخل صناعة الإنشاءات عبر قطاعات تمثل أربعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع لتصبح بيئة عملهم خالية من الأعمال الورقية بالكامل. وتستطيع جميع الفئات الاستفادة بالحل بدءاً من الاستشاريين الهندسيين ، والمقاولين الرئيسيين، والمقاولين من الباطن، وحتى موردي المواد. وسيربط الحل معلومات المشروع وضوابطه في منصة واحدة مشتركة لإدارة الأعمال تعتمد على التقنيات السحابية. وتستهدف يوفزا حل الأمور الكبرى المتعلقة بأعمال تتجاوز قيمتها التريليون دولار في مجال الإنشاءات العالمية حيث توفر حلاً متكاملاً لكل من يشارك في سلسلة الأعمال مقابل ميزانية زهيدة للغاية.

وخلال شهر من إصدار النسخة التجريبية لمنصة Yovza.com، تدعم المنصة نحو 100 شركة لتسويق نفسها وكي تكتشف من قبل العملاء المحتملين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتتيح المنصة، التي قام على إعدادها وتشغيلها خبراء الصناعة، حلاً للأعمال من جميع الأحجام.

وفي إطار حديثه عن التدشين، صرح السيد/ مادان كومار “Madan Kumar“، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Yovza.com، قائلاً: “في بيئة كلاسيكية، تعتمد فرق المشروع على جداول بيانات إكسيل التقليدية لإدارة جميع جوانب المشروع من تقديم العطاء، والتوزيع، وحتى التخزين واستعادة معلومات المشروع. وتتسم المؤسسات التي تفتقر للخبرة في هذه الجوانب بكونها عرضة لاحتمال تجاوز الميزانية والنزاعات والتقاضي. ونعمل على تيسير الجوانب التشغيلية للمشروعات الإنشائية خاصة بالنسبة للشركات الأصغر حجمًا بهذه الصناعة. كما إننا نتصدى لتحديات الصناعة من خلال ضوابط المشروع المتكاملة التي توفر نظرة شاملة للمشروعات الفردية بالإضافة قائمة المشاريع المُنجزة “Portfolio“. وتستطيع أية مؤسسة تستخدم الحل متابعة سير العمل بشكل منهجي، وإدارة العقود ومتابعة الدفعات بسهولة وثقة”.

وفي معرض تعليقه عن الأخبار التي تشير إلى استضافة Yovza.com في مركز الشارقة لريادة الأعمال “Sheraa” ومركز إن فايف للابتكار “In5” مؤخرًا، صرح قائلاً: “نحن على ثقة أننا بفضل الله في أيد أمينة ونتطلع لاستكشاف فرص تعزيز صناعتنا على نحو أكثر فعالية بمساعدتهم”.

وعند سؤاله عن خططهم المستقبلية، أضاف قائلاً: “أمامنا الكثير لإنجازه ، لقد بدأنا للتو”.

وتم إنشاء Yovza.com وإعدادها مع الوضع في الاعتبار الآليات الحديثة في قطاع الإنشاء للتنفيذ على نطاق المؤسسة. ويستطيع أي شخص بداية من المهندس الاستشاري وحتى مهندس الموقع الاستفادة من المنصة بينما تتدفق المعلومات المحسنة مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل والاستخدام الأمثل للموارد.

نبذة عن يوفزا تكنولوجيز م.ح – ذ. م. م

تعد يوفزا تكنولوجيز بمثابة أحدث حلول التقنية زهيدة التكلفة لإتعتمدها التقنيات السحابية في مجال الإنشاءات. وتقوم بتطوير مستمر للمنتج بحيث ينصب على تحسين الصناعة ككل. وبالإضافة لكونها شركة يافعة، فقد تركت بصمتها من خلال التعامل مع أكثر من 100 شركة في قطاع الأعمال المستهدف خلال فترة زمنية قصيرة. وتتيح المنصة للاستشاريين، والمهندسين، ومديري الإنشاءات إدارة تدفقات الأعمال اليومية بفعالية وكفاءة وسلاسة، وعلى النحو المناسب وبشفافية.

وتستهدف يوفزا تكنولوجيز عرض حلول تعتمد على التقنية بأسعار مرنة، بينما تمهد السبيل أمام أعمال تستوعب المعايير الاجتماعية لتعزيز صناعة الإنشاءات ككل.