‫يوفر مستوى جديد من الخدمة المستمرة دون انقطاعInfortrend EnsStor GSحل تخزين البيانات الطبية من

تايبيه, 10 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — تقدم Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495)‎ وهي الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات التخزين المؤسسي، خدمة التوافر العالي (HA) في حل التخزين الخاص بها لتعزيز نظام معلومات الأشعة بالمستشفى (RIS) للعمليات التي تتطلب استمرارية واستقرار دون انقطاع. تتميز الخدمة «عالية التوافر» ببنية نشطة بشكلٍ متبادل لضمان تكرار تجاوز الفشل، مما يجعلها مثالية لتخزين البيانات ذات المهام الحرجة مثل بيانات المريض والتصوير الإشعاعي ومعلومات الفواتير.

نظام معلومات الأشعة ( RIS ) هو نظام برمجي لتخزين وإدارة بيانات التصوير الطبي. وهو يكمل أنظمة معلومات المستشفى ( HIS ) ونظام أرشفة الصور والاتصالات ( PACS ) لتسريع سير عمل الأشعة.

كجزء من حل التخزين، تُعد الخدمة «عالية التوافر» أمرًا بالغ الأهمية في توفير سير عمل مستقر ومستمر لضمان معالجة كاملة لتصوير نظام معلومات الأشعة دون انقطاع تخزين البيانات. السبب الرئيسي هو ضمان إمكانية وصول الأطباء إلى بيانات المريض في أي وقت لإجراء تشخيص دقيق في الوقت الفعلي أثناء الاستشارات أو الجراحة.

لإنشاء خدمة «عالية التوافر»، استخدم نظام معلومات الأشعة بالمستشفى اثنين من حلول التخزين الموحدة EonStor GS في غرف مخصصة للخوادم. مع التكوين الثنائي النشط بشكلٍ متبادل، في حالة فشل النظام النشط الأساسي بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو حوادث أخرى، فسيتم تجاوز الفشل / تشغيل النظام الاحتياطي التلقائي للنظام النشط الثاني لتولي المسؤولية، مع استهداف وقت استرجاع قريب من الصفر ( RTO ). تستهدف خدمة «التوافر العالي» الوصول لنقطة استعادة صفرية ( RPO ) مع إنشاء نسخة متطابقة من البيانات على كلا نظامي التخزين.

من خلال تقديم خدمة «عالية التوافر» لنظام معلومات الأشعة، فإنه يحسن جودة اتفاقية مستوى الخدمة ( SLA ) من خلال تجنب إعادة التصوير بالأشعة مما يؤدي إلى زيادة التكاليف للمستشفيات وإضاعة الوقت على المرضى. وهذا يعني أنه يمكن للمرضى مغادرة المستشفى بتجربة راضية، مما يزيد من احتمالية عودتهم للحصول على استشارتهم التالية.

ولقد علق فرانك لي، المدير الأول لتخطيط المنتجات قائلا: “مع الخدمة «عالية التوافر» التي تُكمِّل نظام معلومات الأشعة لتوفير خدمات طبية إلكترونية مستمرة ومستقرة دون انقطاع، فإنها تخلق وضعًا مربحًا للمؤسسات الطبية والمرضى على حدٍ سواء”.

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة Infortrend (TWSE: 2495) هي شركة تعمل على تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ العام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. للمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة www.infortrend.com .

® Infortrend و® EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology ؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.