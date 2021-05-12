يوريسكو موبيليتي تسابق الزمن في تنفيذ تطبيق تفاعلي فريد من نوعه لبرنامج رمضاني على قناة إم بي سي

Posted on 8 hours ago by tngadmin

بيروت، لبنان, 12 مايو 2021 /PRNewswire/ — في رمضان هذا العام، فازت يوريسكو موبيليتي في سباق مع الزمن لتنفيذ تطبيق مبتكر لقناة إم بي سي في ثلاثة أسابيع فقط. إذ كانت إم بي سي تتطلع إلى إسعاد المعجبين في جميع أنحاء العالم من خلال تطبيق شاشة ثانية في الوقت الفعلي لبرنامج المسابقات الرمضاني الخاص بها “كلنا نفوز الليلة.”

Eurisko Mobility, leader in digital transformation and enterprise mobile/web development, delivers real-time second-screen app for MBC Group's show in record time

سمح تنفيذ يوريسكو موبيليتي فائق السرعة للمشاهدين بتجربة عرض إم بي سي المبتكر من خلال تطبيق شاشة ثانية ومحرك في الوقت الفعلي يسمح لهم بالإجابة على الأسئلة بمجرد ظهورها على التلفزيون. بينما يتم طرح الأسئلة في البرنامج، تظهر هذه الأسئلة نفسها في نفس الوقت في التطبيق، وهي متاحة مجانًا على App Store وGoogle Play، حيث يمكن للمشاهدين شراء عملات معدنية لإرسال إجاباتهم مباشرة. يدخل المشاهدون الذين لديهم إجابات صحيحة في السحب للفوز بجوائز نقدية كل ليلة.

مع وجود ثلاثة أسابيع فقط لتطوير تطبيق كامل في الوقت الفعلي على شاشة ثانية من البداية، تعاون خبراء من يوريسكو موبيليتي مع فريق إنتاج مجموعة إم بي سي وعملوا بلا كلل لضمان التنفيذ المثالي لكل ميزة من ميزات التطبيق.

وقد صرح إدغار طوق، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة يوريسكو موبيليتي، قائلًا: “لقد قمنا بتجميع مجموعة من مطوري الواجهة الأمامية والخلفية ذوي المهارات العالية ومهندسي عمليات التطوير واختصاصيي تجربة/واجهة المستخدم ومهندسي ضمان الجودة، واعتمدنا سبرنت Sprint لمدة أسبوع واحد من أجل الوفاء بالموعد النهائي، مع تقديم منتج يتمتع بجودة عالية قابلة للتطوير”.

إلى جانب تحدي الوقت، واجه فريق يوريسكو موبيليتي المتخصص للغاية التحدي الفني المتمثل في خدمة عشرات الآلاف من مشاهدي إم بي سي دون المساس بالأداء أو الأمان.

من خلال تطبيق يوريسكو موبيليتي، تمكن عشاق إم بي سي من إجراء عمليات شراء داخل التطبيق للعملات المعدنية للإجابة على الأسئلة التي طُرحت مباشرة على التلفزيون، الأمر الذي تطلب تواصلًا سلسًا مع نظام إدارة المحتوى الخاص بالتطبيق حيث كان لا بد من تنشيط الأسئلة وإلغاء تنشيطها في التطبيق مع تقدم البرامج. احتاج مطورو يوريسكو موبيليتي أيضًا إلى ضمان أعلى مستوى من الأمان حيث يحتاج المستخدمون إلى إجراء عمليات شراء للعملات المعدنية داخل التطبيق للإجابة على الأسئلة مباشرة.

أضاف زياد طوق، رئيس قسم التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة يوريسكو موبيليتي: “كان الجمع بين أفضل تقنيات تطوير البرامج في الوقت الفعلي وأفضل ممارسات الأمن الإلكتروني وتقنيات البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير هي اللبنات الأساسية لإكمال قصة النجاح في وقت قياسي”.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1507828/MBC_Group.jpg

للتواصل:
لوتشيانا الطويل
961-9-854069+
[email protected]

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