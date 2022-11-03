‫ يوروفو عرضت منتجاتها الرائدة في مجالها في جيتكس جلوبال 2022

شنتشن، الصين، 3 نوفمبر ، 2022 / PRNewswire / — شاركت يوروفو، المزود الرائد للحلول الرقمية في العالم لصناعة إنترنت الأشياء، في معرض جيتكس جلوبال 2022 مؤخرًا. عرضت الشركة أحدث منتجاتها وحلولها الرقمية AIDC للعملاء اللوجستيين وتجار التجزئة. وقد جذب الكمبيوتر المحمول DT50S والكمبيوتر اللوحي للمؤسسات P8100P ومحطة الدفع i2000 اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الحدث.

DT50S – مساعد لا غنى عنه في العصر الرقمي

يعمل المعالج ثماني النواة المدمج الرائد في الصناعة بسرعة 2.45 جيجاهرتز على رفع سرعة الحوسبة للجهاز إلى مستوى جديد. وتوفر القدرة القوية متعددة العمليات تجربة مستخدم سهلة مع زيادة كفاءة العمل.

كما تخلق تقنية شبكة Wi-Fi 6 Ready بيئة عمل آمنة للغاية. يتيح النطاق الترددي الأعلى اتصال بيانات الجوّال بلا حدود وبسرعة مع انخفاض استهلاك الطاقة وزمن الاستجابة.

يضمن آندرويد 11 المدمج عالي الأداء سير عمل دون انقطاع وحماية أمنية موثوقة. ستواصل يوروفو ترقية تكوين البرنامج إلى إصدارات آندرويد أعلى.

i2000 – محطة MiniPOS الذكية

تحتوي محطة الدفع خفيفة الوزن والمحمولة على معالج مدمج رباعي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز. فهو يدمج طرق الدفع المختلفة مثل بطاقات الشريط المغناطيسي، وبطاقات IC والبطاقات اللاتلامسية، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة، وما إلى ذلك.

يوفر i2000 خيارات اتصال متعددة مثل Bluetooth و 4G و 3G و 2G و Wi-Fi التي تضمن اتصالًا تشغيليًا بدون توقف وتجربة دفع سلسة.

سيساعد محرك المسح الضوئي الاحترافي الاختياري الذي يغطي الباركود عالي الدقة 1D و 2D و 3mil شركات البيع بالتجزئة على تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية.

P8100P – جهاز لوحي صناعي قوي ومتين

يوفر المعالج ثماني النواة أداء حوسبة قويًا وسرعة للمهام الصعبة حتى في سيناريوهات العمل الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ختم IP67 ومقاومة السقوط 1.2 متر تجعله جهازًا لوحيًا مؤهلًا.

“تأتي منتجات يوروفو مع تكوينات متعددة ووظائف مميزة. إنها رائعة. تتمتع بجودة عالية. حافظات متينة وواقية من السقوط. يعد العمر الافتراضي الطويل وعمر البطارية الجيد مهمان للغاية للعملاء. والأهم من ذلك هو أنه يتم تبنيها على نطاق واسع عبر العديد من الشركات على مستوى العالم”.

——–سانجاي، الرئيس التنفيذي لشركة Cloudtexo

في هذا الحدث، كشفت يوروفو أيضًا عن أحدث حلول RFID ، بما في ذلك قارئ RFID الثابت FR1000 ، وقارئات RFID المحمولة باليد DT50 (U) وطابعة RFID D812RPLUS . وستساعد في تحويل ليس فقط أعمال البيع بالتجزئة والتصنيع، ولكن أيضًا المساهمة في مستقبل سلسلة التوريد.

تلتزم يوروفو بتقديم منتجات من الدرجة الأولى وتقنيات مبتكرة وخدمات ممتازة تكرس جهودها لزيادة إنتاجية الأعمال وتحسين العمليات وتمكين العمال.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول يوروفو على https://en.urovo.com/ .

للتواصل الإعلامي

سامر

shuya.zhang@urovo.com

