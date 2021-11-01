موناكو, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/– كشفت برافاتام عن نهجها الجديد للعملاء “اعثر على استثمارك المطابق” تهدف فاين تك لابتكار تجربة مستخدم، وترغب في ضمان تكييف وفهم جميع المستثمرين للمنتجات المهيكلة، يقدم النهج الجديد أيضًا لمسة مميزة لمنصة برايفاتام الرقمية. من خلال تعزيز عملية الاستثمار، تتخذ برايفاتان خطوة أخرى لتصبح النظام البيئي الأكثر ابتكارًا للمنتجات المهيكلة في العالم.

العملاء أولًا: تجربة المستخدم في القلب من نهج برايفاتام

أحدثت الرقمنة تحولًا كبيرًا في معظم الصناعات التي يمكن للمرء أن يفكر فيها. اليوم، ينصب التركيز بشكل متزايد على إيجاد تجربة مستخدم إيجابية لجعل الخدمات الجديدة أكثر تخصيصًا وفهمًا. يتمثل المنهج الجديد لبرايفاتام في التعامل مع هذه التغييرات في صناعة الاستثمار.

“لقد ضم الاستثمار في المنتجات المهيكلة العديد من نقاط الضعف على مدار التاريخ. تخلصنا منها جميعًا الآن! تُعد الاستثمارات المخصصة ضرورية لكل محفظة ولا توجد المزيد من الأعذار لعدم استخدامها. نشعر بالفخر بتمكين كل مستثمر من العثورعلى استثماره المثاليقال ستانيسلاس بيرومات، الشريك المؤسس لشركة برايفاتام

في عام 2018، كانت برايفاتام أول شركة مستقلة في مجال الرقمنة الكاملة لعملية الاستثمار بالكامل. وأحدثت منصتها ثورة في تجربة العملاء في مجال المنتجات المتخصصة

“ اخلق أو اختار “: نقطة البداية للعثور على الاستثمار الأمثل

ومن خلال منصتها الرقمية، تهدف برايفاتام لتزويد المستثمرين بوصول مبسط للمنتجات الهيكلية. ومع توجه اعثر على استثمارك المطابق الجديد- ترغب فاين تك في إحداث ثورة في صناعة المنتجات الاستثمارية تعني حرفيًا: منتجات مهيكلة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية للفرد حديثًا، تعالج المنصة ما يزيد عن 10 بليون دولار من المنتجات الاستثمارية لما يزيد عن 800 من مديري الثروات في 15 دولة التي أوجدت بالفعل من أجلهم مطابقات استثمارية مصممة خصيصًا.

يبدأ مديرو الثروة في اختيار ما إذا كانت رغبتهم إنشاء أو اختيار استثمارهم المطابق من خلال نقطتي الإدخال هاتين، يمكن لكل مستخدم تحديد معياره الخاص، ووضع السمات المرغوبة بنفسه وبهذه الطريقة، يمكن استغلال الإمكانية اللانهائية للمنتجات المهيكلة من خلال التعاون بين الإنسان والآلة.

تستفيد برايفاتام من أفضل التقنيات عبر قطاعات متعددة لإحداث صورة في صناعة الاستثمار

وبالنسبة لستانسلاس برومات ، تكرر الاستراتيجية الجديدة مهمة برايفاتام لتقديم منتجات مصممة خصيصًا لاحتياجات الأفراد. “ويمثل نهج المستخدم الجديد المرحلة التالية للتطور في طريقنا تتطور برايفاتام حاليًا لتصبح شركة راسخة في المجال”

وبنفس فلسفة “احصل على الأفضل من كل صناعة”، ظهرت مبادرات أخرى لتوسيع التخصيص ونشر التعليم المالي الذي يخضع للتحسين حاليًا.

نبذة عن برايفاتام

تحدث برايفاتام ثورة في كيفية استثمار المنتجات المخصصة، وجعل العملية أبسط، وأسرع، وأكثر إتاحة لمديري الثروات تأسست في عام 2014 على يد متخصصون في الصناعة المالية عزمو على إحداث ثورة في سوق الاستثمار المخصص

من ذ عام 2015،تقدم برايفاتام أول مراقب منتج بنكي متعدد الاستثمارات

متعدد الاستثمارات ف ي عام 2018، أول مقارن أسعار مستقل متعدد البنوك على الإطلاق في العالم.

الإطلاق في العالم. ف ي عام 2 021، تتعامل مع م ا يزيد عن 10 بليون دولا ر من المنتجات الاستثمارية لما يزيد عن 800 من مديرو الثروات في 15 دولة

021، تتعامل مع م دولا اليوم، يُكرس فريق برايفاتام جهوده بالكامل لتقديم تجربة فريدة للمستلك من البداية وحتى النهاية

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Privatam.com

جهة الاتصال: ليوني كيلي Leonie.Kelly@bcw-global.com

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