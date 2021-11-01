يقوم بنك المشرق بأتمتة عمليات التأمين البنكي من خلال الشراكة مع نظام وي بوينت سستمز

تحسن منصة ASSURE Banca من كفاءات التشغيل، وتوفر الملاءمة، وتحسن التخصيص لعملاء التأمين البنكي في بنك المشرق.

يحسن هذا الحل من تجربة العميل الإجمالية لحلول التأمين البنكي من بنك المشرق – بما في ذلك خطط البنك للتأمين على الحياة وتأمين السيارات والأمراض الحرجة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 8 نوفمبر 2021 :أقامت شركة واي بوينت سيستمز، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات تقنية المعلومات، شراكة مع بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ منصة أشور للتأمين البنكي عبر عمليات التأمين البنكي لدى البنك. يقدم موقع المشرق عدة عروض حلول للتأمين البنكي من خلال شركائه في التأمين، تشمل التأمين على الحياة والتأمين على السيارات والأمراض الحرجة.

منذ تنفيذها الناجح في مايو 2021، قدمت منصة أشور بالفعل عدة فوائد أساسية لعملاء المشرق، فضلًا عن خبرة كاملة في مجال خدمة القناة الشاملة من خلال الرقمنة والأتمتة الشاملة. الأهم من ذلك، سهلت المنصة تبادل المعلومات بين البنك وشركائه في التأمين، مما ساعد مزودي خدمات التأمين من تقديم خدمات ومنتجات أكثر تخصيصًا لقاعدة عملاء المشرق.

مفضل القاجيجي، رئيس المشرق الذهبي ونائب الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: “لعدة سنوات، انصب التركيز الأساسي لبنك المشرق على تحسين تجربة العملاء وتقديم المنتجات والخدمات التي توفر القيمة والراحة للشركاء وأصحاب المصالح. من خلال وضع هذا الهدف في الاعتبار، يسرنا أن نؤسس شراكة مع واي بوينت سيستمز لإضافة منصة أشور للتأمين البنكي. ساعدنا هذا الحل على تبسيط عمليات إدارة التأمين البنكي إلى حد كبير، مما يخلق تجربة أكثر خصوصية وقيمة. تشمل الفوائد الأخرى تخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية، فضلًا عن القدرة على توفير تجربة متطورة ولكن بسيطة لإدارة العملاء.

علق دايان ف إيبي، الرئيس التنفيذي لشركة واي بوينت سيستمز قائلًا: “لقد أفسح سعينا في خلق إجراءات قائمة على التكنولوجيا المجال لمنصة أشور. بينما تتحرك البنوك بسرعة أكبر نحو هيكل مصرفي مفتوح، تنشأ المزيد من الفرص في عملية رقمنة البنية الداخلية للبنوك، وهو ما قادنا إلى فكرة أشور، “نحن سعداء بالتعاون مع المشرق وبكوننا جزءًا من الثقافة الرقمية التي تنمو عبر المؤسسة.”

بينما قال توماس شيريان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا في بنك المشرق: “في “المشرق”، ندرس باستمرار طرقًا لتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى الإجراءات الداخلية، بما يتوافق مع هدفنا المتمثل في تقديم تجربة أفضل لعملائنا. يتشابه أشور مع فكرتنا بشأن برامج التشغيل الآلي للعمليات المصرفية؛ كما أنه يعطي الأولوية لتجربة المستخدم وأمنة في المقام الأول. كما أن تنفيذ هذا الحل يحسن العديد من الكفاءات – بما في ذلك إجراءاتنا وإدارة منتجاتنا فضلًا عن تحسين عملية إدارة المطالبات.

في الممارسة العملية، أوجد تنفيذ منصة أشور نظام يتسم بطابع شخصي شديد بالنسبة للعملاء، مما قضى على العمليات اليدوية وإدارة السياسات والمطالبات. من خلال رقمنة مبيعات التأمين، والتحقق من العملاء وإدارة المطالبات، قللت منصة أشور الاستثمار بدرجة كبيرة من تعقيد إجراءات الشركات المصرفية والتأمينية. بالإضافة إلى ذلك، تعني تقنية برمجة التطبيقات التي تعتمدها المنصة أن الاندماج مع شركات التأمين التابعة لجهات خارجية يمكن الحفاظ عليه بسهولة كما يستفيد أصحاب المصالح من توزيع التأمين المبسط وإدارة العمولات، فضلًا عن دعم العملاء عند الحاجة.

نبذة عن بنك المشرق

يعتبر بنك “المشرق”، أحد أفضل البنوك في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود، مؤسسة مالية رائدة ذات طابع متوسع في منطقة الشرق الأوسط. فلدينا مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة، ولدينا حضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وكأقدم بنك في الإمارات، يمكن أن ترجع رحلتنا هذه إلى بدايات متواضعة في عام 1967، أعقبتها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. على مدار تاريخنا، ميز بنك “المشرق” نفسه من خلال ريادة مفاهيم جديدة للسوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة.

إن نهجنا الإبداعي يميزنا عن بعضنا البعض حقًا، كما أن البنك مستمر في حصد العديد من الجوائز والتكريمات في مختلف المجالات ، بما فيها الصيرفة الرقمية، وآخرها ما يلي: جائزة رائد السوق في استبيان يوروموني لإدارة النقدفي الإمارات العربية المتحدة للشركات وللمؤسسات المالية وفي الشرق الأوسط وأفريقيا ورائد السوق في استبيان التمويل التجاري في الإمارات والشرق الأوسط، وجوائز يورومني الإقليمية لأفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط، وأكثر البنوك إبتكارًا في الإمارات العربية المتحدة للمستهلكين والمؤسسات الرقمية وأفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم على مستوى جوائز مؤسسة جلوبال فاينانس، وأكثر البنوك إبتكارًا في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم من EMEA Finance وغيرها الكثير.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

رنا البورنو

مسؤولة العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

RanaAlb@mashreq.com

نبذة عن واي بوينت سيستمز ش.م.ح

تعد واي بوينت سيستمز ش.م.ح هي الجهة الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تنمو باستمرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يقع مقرنا الرئيسي في واحة دبي للسيليكون، دبي. ونتمتع بأكثر من عقد من الخبرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والمناطق الأفريقية.

إن أساسنا القوي في إدارة منصات التمويل والتأمين وخبرات الإدارة كطرف ثالث يمدنا بالقوة في تطبيق عمليات وبرمجيات رقمية تنظيمية جاهزة للسوق. أن شراكاتنا وتحالفاتنا مع شركات التكنولوجيا الرائدة، والمصارف وشركات التمويل، وشركاء التأمين وإعادة التأمين، على الصعيدين المحلي والدولي، قد عززت من أعمالنا. كما تمكننا شبكة التحالفات والعلاقات التي نتبناها من توفير قيمة الإبتكار والتعجيل بقدرتنا على غزو السوق.

كما نوفر الخدمات لمجموعة واسعة من قطاعات العملاء التي تتضمن قطاعات البنوك والتمويل والتجزئة والضيافة والتصنيع وخدمات الرعاية الصحية والسيارات والتأمين. كما تتوفر لدينا خبرة في حلول المؤسسات التي تعمل على إنشاء أنظمة بيئية كاملة للدفع والتجزئة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتتسم بأنها فريدة من نوعها.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

ستيفي بول

العلاقات العامة وي بوينت سستمز ش.م.ح

الهاتف: +971- 4 288 1926

stephy.paul@waypoint-systems. com