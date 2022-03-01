جنيف, 31 آذار/مارس، 2022/PRNewswire/ — يعيّن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) السيد أناستاسيوس إيكونومو، مؤسّس شركة iGroup والرئيس العالمي لمنظمة الرؤساء الشباب، كعضو في المجلس الاستشاري لشعبة الدبلوماسية المتعددة الأطراف التابعة له. وتدخل فترة السنتين حيّز التنفيذ ابتداء من يناير 2022 إلى غاية ديسمبر 2024.

ويعتبر يونيتار من المعاهد المتخصّصة في التّدريب وتنمية القدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تمكين الأفراد والحكومات والمنظمات من خلال المعرفة والتعلّم من أجل التّصدي للتحديات العالمية المعاصرة. وفي إطار خدمات المعهد، تدعم شعبة الدبلوماسية المتعددة الأطراف الآلية الحكومية الدولية ومجالس إدارة الأمم المتحدة عن طريق تفويض المندوبين وتمكين الدبلوماسيين للقيام بمهامهم.

إنّ الهدف الرئيسي للمجلس الاستشاري للشعبة هو توفير التوجيه والقيادة التي من شأنها تمكين الشعبة من الوفاء بولايتها والتغلب على التحدّيات الرئيسية المتعددة الأطراف التي تواجه الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم المجلس الاستشاري تحليلا نقديا لأنشطة الشعبة من أجل ضمان احترام معايير الجودة امتثالا لولاية المعهد والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

إنّ السيد إيكونومو هو الرئيس المصنّف رقم 69 عالميا لمنظّمة الرؤساء الشباب، والتي تلتزم بتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة وتبادل الأفكار لأكثر من 000 30 رئيس تنفيذي في 142 دولة حول العالم.

ويتّفق كلّ أعضاء منظمة الرؤساء الشباب على فكرة أنّ العالم يحتاج إلى قادة أفضل، والذي يتم اكتشافه من خلال مجموعة متنوعة من تجارب التعلّم، بما في ذلك فرصة المشاركة مع المؤسسات التجارية والأكاديمية الرائدة مثل كلية هارفارد للأعمال ومؤسّسة إنسياد وكلية لندن للأعمال.

وطوال فترة عمله داخل منظمة الرؤساء الشباب، حيث عمل في أدوار متعددة على المستويات الدولية والإقليمية والفصلية، قاد السيد إيكونومو العديد من المبادرات إلى جانب أقرانه الأعضاء، والذين يتمتعون بخلفيات متنوعة من الثقافات ووجهات النّظر والأفكار والخبرات.

ويقول السيد إيكونومو: “إنه لشرف لي أن يتم تعييني في المجلس الاستشاري لشعبة الدبلوماسية المتعددة الأطراف التابعة لمعهد يونيتار”. “ومن خلال مشاركة خبراتي من قيادة منظمة تعليمية عالمية مثل منظمة الرؤساء الشباب، سأعمل على خدمة المجلس بأفضل وجه ممكن إلى جانب الإرتقاء بهدفه المتمثل في تعزيز الدبلوماسية متعدّدة الأطراف داخل الأمم المتحدة.”

وقال السيد ربيع الحداد، مدير شعبة الدبلوماسية المتعدّدة الأطراف في المعهد: “يسرنا أن نرحب بالسيد إيكونومو كعضو في المجلس الاستشاري لشعبة الدبلوماسية المتعددة الأطراف، ونتطلّع إلى العمل المشترك القائم على توسيع نطاق التأثير الإيجابي للشعبة على المستفيدين منها بما يتماشى مع ولاية معهد يونيتار والرؤية الشاملة للأمم المتحدة”.

نبذة عن معهد الأمم المتّحدة للتدريب والبحث (يونيتار):

يعدّ معهد الأمم المتّحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) ذراع تدريبي متخصص من منظومة الأمم المتحدة، ويوفّر خدماته في جميع أنحاء العالم. فمن خلال خدمات المعهد، نقوم على تدريب الأفراد والحكومات والمنظمات من خلال المعرفة والتعلّم وتمكينهم للتغلب بفعالية على التحدّيات العالمية المعاصرة. تم تأسيس معهد يونيتار في عام 1965 كهيئة مستقلة داخل الأمم المتحدة بناءً على توصية من المجلس الرّامية إلى تعزيز فعالية عمل الأمم المتحدة ودولها الأعضاء. ويستفيد من خدمات معهد يونيتار حوالي 000 300 فرد سنويا من خلال الحلقات الدراسية وحلقات العمل والدورات التدريبية التي تعقد وجها لوجه أو عبر التعليم الإلكتروني أو غيرها من الأحداث المتصلة بالتدريب ( www.unitar.org )

نبذة عن منظمة الرؤساء الشباب: