‫ يعترف المنتدى الاقتصادي العالمي بمجموعة Midea كشركة رائدة في الثورة الصناعية الرابعة للمرة الثالثة، مع انضمام موقعين Midea جديدين للتصنيع إلى شبكة Global Lighthouse في عام 2022

شون دي. الصين، 31 مارس، 2022 / PRNewswire / — تم تكريم شركة Midea جروب المحدودة ( 000333CH ) كشركة رائدة في تقنيات الصناعة 4.0 بمصنعين، Midea Heifei و Midea Jingzhou ، مدرجين في شبكة Global Lighthouse للمنتدى الاقتصادي العالمي ( WEF) ، مما يدل على جهود المجموعة في تحقيق كل من كفاءة الإنتاج والاستدامة.

شبكة Global Lighthouse هي مجتمع من مواقع الإنتاج وسلاسل القيمة التي تعد رائدة عالميًا في تبني ودمج التقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة ( 4IR ). في المجمل، تمتلك مجموعة Midea 4 مصانع مدرجة في Lighthouse ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي ( WEF ) تغطي الأجهزة المنزلية الذكية، والتي تمثل نسبة عالية نسبيًا من إيرادات المجموعة.

كما علق لي تشن، المدير العام لمصنع Midea Jingzhou قائلا: “اعتاد مصنعنا على إنتاج منتجات عالية الجودة ومتوسطة الجودة في نفس الوقت، وكان إنتاجنا يواجه تحديًا كبيرًا للغاية،” “لقد كانت غير فعالة للغاية في طريقة التصنيع التقليدية، ومن الصعب تلبية احتياجات مستهلكينا في الوقت المناسب.”

من خلال تنفيذ تدابير التحول الرقمي والذكي، اعتمد مصنع Midea Jingzhou المدرج ضمن Lighthouse التشغيل الآلي المرن. وقد أدى كل من تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مع أكثر من 2000 مبادرة للتحول الرقمي إلى زيادة إنتاجية العمالة بنسبة 52%، وخفض مهلة الإنتاج بنسبة 25%، ومعدل الفشل بنسبة 53%، واستهلاك المرافق لكل وحدة بنسبة 20%.

كما شهد مصنع Midea للغسالات في Hefei ثورة مماثلة. يتجاوز عدد وحدات SKU للمنتجات 1,100، كما أن حجم الإنتاج والمبيعات السنوي لشركة Midea Hefei في المقدمة. “لقد دفع التحول الرقمي عملية أعمالنا بأكملها ونموذجنا وزيادة الكفاءة”، وفقا لتشانغ تشيمين، المدير العام للمصنع.

يستهدف مصنع Midea Hefei المدرج ضمن 4IR Lighthouse قطاعات المنتجات الراقية المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وينشر على نطاق واسع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر سلاسل القيمة الشاملة لتشكيل استجابة أسرع وسلسلة توريد أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تقليل المهلة الزمنية بنسبة 56%، وخفض معدل عيوب تقرير العملاء بنسبة 36%، وتحسين إنتاجية العمل بنسبة 45%. كما أنه يساعد على تحقيق هدف تحقيق ذروة انبعاثات الكربون في عام 2025 والصافي الصفري في عام 2040.

وقال سايمون تشانغ، رئيس قسم المعلومات في مجموعة Midea : “في المستقبل، ستواصل مجموعة Midea زيادة الاستثمار في التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والانطلاقات العالمية والريادة التكنولوجية والاستثمار في التقنيات المتطورة الجديدة”.

حول شركة Midea Group Co., Ltd

تؤيد Midea Group ، برؤيتها “جلب الابتكارات العظيمة للحياة”، فلسفة خلق حياة أفضل باستخدام التكنولوجيا لمدة 54 عاما منذ إنشائها. تطورت Midea اليوم إلى تكتل علمي تكنولوجي، متخصص في مجال المنازل الذكية، والتكنولوجيا الصناعية، وتكنولوجيات البناء، والروبوتات والتشغيل الآلي، وأعمال الابتكار الرقمي. على مدى السنوات الخمس الماضية، تم استثمار ما يقرب من 45 مليار يوان في البحث والتطوير، مع 35 مركزا للبحث والتطوير و 35 قاعدة إنتاج رئيسية في العالم. تفيد منتجاتنا وخدماتنا حوالي 500 مليون مستهلك في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1776475/1.jpg