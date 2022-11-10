‫يعاني 1 من كل 2 من مرضى السكر من اعتلال الأعصاب المحيطية [1] خلال حياتهم

شرعت P&G Health ، صانعة Neurobion ، في بذل جهد لمساعدة الناس على “إعادة الحياة إلى أيديهم” من أجل تحسين نوعية الحياة.

وتعمل الحملة، التي أطلقت في اليوم العالمي للسكري في 18 بلدًا، على زيادة الوعي حول الاعتلال العصبي المحيطي في مرض السكري، وأهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب.

سنغافورة، 10 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — قبيل اليوم العالمي للسكري لعام 2022، أعلنت شركة P&G Health عن إطلاق حملة “أعد الحياة إلى يديك” التي يتم الاحتفال بها في 18 دولة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، لزيادة الوعي العام حول العلاقة بين الاعتلال العصبي المحيطي ومرض السكري، وأهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب.

مع كون داء السكري هو السبب الرئيسي[2] للاعتلال العصبي المحيطي ( PN) ، يرتبط الانتشار المتزايد ل PN ارتباطًا وثيقًا بارتفاع عدد مرضى السكري. PN بما في ذلك الاعتلال العصبي المحيطي السكري ( DPN ) و هو يحدث كنتيجة لتلف الأعصاب التي تؤثر على نوعية حياة الاشخاص و تجعلهم غير قادرين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل مريح. تشمل أعراض الاعتلال العصبي المحيطي الخدر والوخز والحرقان في اليدين والقدمين. إلى جانب داء السكري، يعتبر نقص فيتامينات ب والشيخوخة من العوامل الأخرى عالية الخطورة التي تؤدي إلى تلف الأعصاب المحيطية.

حقائق سريعة:

في عام 2021، كان هناك 393 مليون مريض بالسكري [3] في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا من المتوقع أن يرتفع إلى 603 مليون بحلول عام 2045 [3] .

مع ما يقارب 50% [1] من مرضى السكري يشيرون إلى أنهم يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية، سيكون هناك نمو أسي في عدد المرضى في هذه المناطق مع PN .

يتعرف أقل من ثلث الأطباء على علامات DPN . تساهم الحالات غير المشخصة بشكل كبير في ارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات لمرض السكري [3] . ما يصل إلى 50% من المرضى لا يعانون من أعراض، وبالتالي غالبًا ما يظلون غير مشخصين وهم معرضون لخطر الإصابة غير المحسوسة [4] .

إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرًا، يمكن أن يتطور DPN إلى ألم عصبي له تأثير هائل على نوعية الحياة.

لتقليل مخاطر DPN ، يعد الفحص المنتظم والكشف المبكر وتثقيف المريض أمرًا ضروريًا لتحقيق نتائج العلاج المثلى.

قال آلوك أغراوال، نائب الرئيس الأول لشركة P&G Health في آسيا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا : “بصفتها شريكًا في الاتحاد الدولي للسكري ( IDF) ، تلتزم P&G Health بمواصلة الجهود لزيادة الوعي بمرض السكري والمضاعفات المرتبطة به بما في ذلك الاعتلال العصبي وتلف الأعصاب. حملتنا ” أعد الحياة إلى يديك ” هي جهد جماعي واسع النطاق للتوعية عبر 18 دولة مع المستهلكين والمتخصصين في الرعاية الصحية والصيادلة والمنظمات الطبية والشريكة لتسليط الضوء على التحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المحيطية، وأهمية التشخيص والعلاج في الوقت المناسب لتحسين نوعية الحياة.

“مع حالات مثل مرض السكري والاعتلال العصبي المحيطي التي لم يتم تشخيصها أو علاجها في منطقتنا، توفر منصات مثل اليوم العالمي للسكري أيضًا فرصة للجهود الجماعية لزيادة الوعي والتثقيف من أجل تحسين نتائج العلاج. أحد هذه الجهود هو منتدى P&G Health ‘الفوز في مكافحة الاعتلال العصبي في مرضى السكري’ والذي سيجمع بين خبراء طبيين متعددي التخصصات مشهورين عالميًا وأخصائيي الرعاية الصحية والصيادلة من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، لمشاركة أحدث الإرشادات السريرية حول تشخيص وعلاج مرض السكري. واضاف “تضرر الاعصاب”.

لمزيد من المعلومات حول منتدى “كسب المعركة ضد الاعتلال العصبي في مرضى السكري”، يرجى الكتابة إلى جهات الاتصال الإعلامية لدينا، أو انقر هنا لتسجيل الندوة عبر الإنترنت كمتخصص رعاية صحية:

بيان إخلاء المسؤولية: قد تختلف مؤشرات Neurobion في بلدان مختلفة، يرجى مراجعة متخصصي الرعاية الصحية المحليين لمزيد من المعلومات

نبذة عن P&G Health :

P&G Health ، قسم الرعاية الصحية في شركة P&G ، يقود الابتكار الذي يركز على المستهلك لتمكين المستهلكين من عيش حياة أكثر صحة وحيوية. تشمل محفظة P&G Health العلامات التجارية الرائدة في مجال الجهاز التنفسي مع Vicks ® و Nasivin ® والحمل باستخدام Femibion ® و Clearblue ® والعناية بالفم باستخدام Crest ® و Oral-B ® والفيتامينات والمعادن المكملات مع Bion3 ® و Seven Seas ® و Evion ® و ® Sangobion ، صحة الجهاز الهضمي مع Metamucil ® و Prilosec OTC ® و Pepto Bismol ® و Align ® و Nerve Care with Neurobion ® وتخفيف الآلام باستخدام Dolo-Neurobion® .

نبذة عن شركة Procter & Gamble

يخدم P&G المستهلكين في جميع أنحاء العالم بواحدة من أقوى مجموعات العلامات التجارية الموثوقة والرائدة ذات الجودة العالية، بما في ذلك Always ® و Ambi Pur ® و Ariel ® و Bounty ® و Charmin ® و Crest ® و Dawn ® و Downy ® و Fairy ® و Febreze ® و Gain ® و Gillette ® و Head & Shoulders ® و Lenor ® و Olay ® و Oral-B ® و Pampers ® و Pantene ® و SK-II ® و Tide ® و Vicks ® و Whisper® . كما يضم مجتمع P&G عمليات في حوالي 70 دولة حول العالم.

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